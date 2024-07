C’è grande attesa, purtroppo, per l’epilogo della storia d’amore tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella, la coppia napoletana rispettivamente di 29 e 30 anni che ha una relazione da circa quattro anni. Temptation Island si è rivelata probabilmente una scusa per Lino per svagarsi e probabilmente cercare nuove avventure. Nella puntata di questa sera, 24 luglio, la penultima del programma Mediaset condotto da Filippo Bisciglia, si capirà una volta per tutte se la coppia partenopea, la più seguita in questa nuova edizione di Temptation Island, lascerà il programma insieme o da single.

Lino la scorsa settimana, dopo ben cinque tentativi da parte di Filippo, ha accettato sulle note di Vesti la giubba, meglio conosciuta come Ridi Pagliaccio, di Ruggero Leoncavallo, il falò di confronto con Alessia dove sono volate parole grosse. Insulti, offese e uno show indegno che ha però infiammato il pubblico e gli utenti social che adesso sono ansiosi di sapere come finirà e, soprattutto, quale sarà la reazione di Maika Randazzo, la tentatrice con cui Lino ha legato arrivando quasi a fantasticare un futuro insieme all’esterno di Temptation Island.

Almeno è stata questa la richiesta dello stesso Lino nell’ultima puntata, dopo il confronto finito nel peggiore dei modi con la fidanzata Alessia che ha etichettato Maika come “Totò con il caschetto (per la presunta forma pronunciata del mento)” e “bambola gonfiabile” per essere ricorsa alla chirurgia estetica. Insomma degrado allo stato puro con Lino che ha più volte criticato la sua (ex?) fidanzata colpevole di non aver flirtato con qualche maschio tentatore “così vedevo se ero geloso”.

Nonostante tutto nella puntata del 24 luglio è lo stesso Lino a chiedere un nuovo confronto con Alessia Pascarella. Confronto che c’è stato e dove alla donna è stato mostrato l’ultimo video di Lino e Maika, con relativa richiesta del 29enne napoletano di continuare a vedersi anche all’esterno del programma. Voleranno nuovamente stracci, insulti, offese ma anche lacrime.

Ma nella realtà Lino e Alessia si sono davvero lasciati?

Residenti entrambi nell’area flegrea di Napoli, Lino e Alessia frequentano la stessa palestra dove sono stati visti in questi giorni. Alla richiesta di chiarimenti sulla loro relazione la risposta è stata scontata: “Non possiamo parlare perché abbiamo firmato un contratto e rischiamo sanzioni”. C’è però chi lascia intendere che due persone che si sono lasciate difficilmente continuano a frequentare la stessa palestra. Altre ‘voci di popolo’ addirittura riferiscono di un Lino avvistato con altre donne.

Lino e Maika cosa è successo in spiaggia

Nonostante in un primo momento la relazione tra Maika e Alessio sembrava affievolirsi (Maika ha apertamente criticato Lino per la sua indecisione e per i suoi atteggiamenti maschilisti quando in una una delle puntate recenti Lino ha accusato Maika di flirtare con tutti e lei ha sottolineato l’ipocrisia di Lino, ricordandogli che mentre lui è fidanzato lei è invece single), nella quarta puntata tra i due torna il sereno. Lino e Maika scendono in spiaggia. Lei dice a lui “ce l’hai fatta a portarmi al mare finalmente”, e su un puff in piena sera vengono ripresi a scambiarsi effusioni. Maika abbraccia lino, gli sussurra: “Mi addormenterei così”. Lino le accarezza i capelli, fin quando non si avvicinano, dopo 10 minuti chiudono gli occhi e dopo 30 minuti abbracciati si salutano: “Ci vediamo domani”. Forte reazione da parte di Alessia: “Penso che la decisione l’ha presa. Una persona così non la voglio.” E chiede il terzo falò di confronto. Ma Lino rifiuta, ancora una volta: “Devo ancora capire”. Filippo Bisciglia, ambasciatore e messaggero, torna da Lino con un video messaggio di Alessia: “O vieni tu o me ne vado io”. E Lino decide quindi di accettare il falò: l’inizio di una litigata – rigorosamente in dialetto napoletano – che ripercorre tutti i momenti del ragazzo con la tentatrice Maika. Dopo un’abbondante litigate i due hanno scelto di lasciare l’isola da separati. Ma Filippo promette novità: “Il viaggio nei sentimenti di Lino e Alessia non è finito qui”.

Chi è Maika, la tentatrice di Lino

Maika Randazzo, originaria di Roma e impiegata nell’azienda di famiglia, ha condiviso alcuni dettagli personali con Witty Tv. È una persona determinata, costante e sincera, con una grande passione per la palestra e il tempo trascorso con gli amici. Maika ha inoltre rivelato di essere stata in una lunga relazione durata vent’anni, terminata un anno e mezzo fa, a causa dell’orgoglio. Nonostante ciò, è una persona rispettosa e diretta, che non sopporta l’ipocrisia e cerca sempre di essere sé stessa.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo