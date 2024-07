“Tu non sei stato usato, tu sei stata una cosa non cercata, ed è stato bellissimo”. Queste le ultime parole rivolte da Vittoria a Simone prima di presentarsi al falò di confronto con il fidanzato Alex. “Mi hai risvegliato delle cose che erano morte da tanto tempo”, ha continuato Vittoria. “E sei diventato tanto importante in pochi giorni e ci tengo tanto a te”, ha continuato. Da lì la domanda del tentatore: “Mi vorresti vedere fuori?”, e la risposta della ragazza affermativa. Poi la domanda di Simone (dopo aver confermato a sua volta la volontà, di vederla): “ti posso baciare?”. Il sì e il bacio (in foto) con tanto di applauso delle tentatrici presenti.

Vittoria e Simone stanno insieme

La sintonia tra Vittoria e Simone (single ed ex calciatore di ruolo attaccante) è rapidamente sfociata in abbracci, baci e altri contatti intimi, e ora una segnalazione precisa rivela che i due sarebbero insieme. “Il bomber è andato a segno”. Secondo il creatore e youtuber Cristiano Cervigni, Simone sarebbe stato avvistato con Vittoria dopo la fine di Temptation Island e dopo un incontro con Siria. Cervigni ha aggiunto che Simone e Vittoria sono stati visti insieme al McDonald’s e che ci sarebbero voci di una storia tra i due.

Chi è Simone, il tentatore che ha baciato Vittoria

Simone Dell’Agnello ha 32 anni, è del 1992 ed è originario di Pisa. È stato un calciatore fino a pochi anni fa, militando in club di serie B e serie C. Cresciuto nella primavera dell’Inter, ha vinto un torneo di Viareggio nel 2011 da capocannoniere, per poi passare in diverse squadre: Livorno, Cuneo, Como, Arezzo e Foggia. In un’intervista su La Gazzetta dello Sport, ha raccontato della sua carriera e di un passaggio particolare che lo ha caratterizzato: “Dopo una stagione mi sono trovato senza niente in mano, ceduto al Livorno da un giorno all’altro. Ero l’attaccante più forte della mia età in Italia e in nerazzurro mi sentivo coccolato. Ho pensato: vado in prestito un anno in B, faccio bene e poi torno subito su. Invece mi sono rotto il crociato e l’Inter a giugno mi ha scaricato”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione