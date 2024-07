Finita l’avventura a Temptation Island per Raul e Martina, un mese dopo, la coppia non è riuscita a ricomporsi. Soltanto la settimana scorsa, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva ricevuto una segnalazione sul ragazzo, diventato ormai noto al pubblico, e recentemente anche Amedeo Venza ha confermato le voci sul loro addio ufficiale dopo l’addio alla Sardegna. E parrebbe che Raul stia già frequentando un’altra ragazza.

Raul e Martina un mese dopo

Si tratta di Nicole, una delle tentatrici conosciute durante il programma, non quindi Siriana con cui aveva provato a far ingelosire Martina che lamentava conversazioni tra i due inesistenti. Sembra che la storia con Nicole sia diventata più seria. Si tratta di una tentatrice che mostrato una certa sintonia con Alex Petri, fidanzato di Vittoria Bricarello, che era arrivato nel resort con la sua compagna. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la relazione tra Alex e la tentatrice non avrebbe avuto seguito. Anche se non ci sono state interazioni dirette tra Nicole e Raul durante il programma, i due sono emersi come una coppia inaspettata.

Dall’altra parte anche la ragazza ha voltato pagina e si starebbe frequentando proprio con Carlo Marini, 28 anni e viene da Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, il tentatore con cui invece aveva legato sull’isola. Secondo alcune indiscrezioni trapelate sul web, addirittura ci sarebbe stata la rottura tra Martina e Raul, con la ragazza che sarebbe stata vista in giro per Roma proprio con Carlo mentre scattava un bacio. Alcuni altri presunti retroscena avrebbero intravisto invece Raul con un’altra ragazza, sempre a Roma.

Le reazioni di Carlo

Raul ha già mostrato in questa edizione di essere incline a scatti d’ira improvvisi contro oggetti vari: prima con le bottiglie d’acqua, e questa sera con le sedie. Prima ne ha lanciata una e poi ha dato un calcio a un’altra, finendo per ferirsi una mano. Tony, preoccupato, gli ha chiesto se voleva disinfettarla. La sua rabbia in quell’occasione era stata scatenata da un video di Martina in cui lei ha pronunciato parole forti a Carlo, con Raul che ha reagito verbalmente senza trattenersi, definendola “Incapace. Buona a nulla”. “Non si alza manco a prendere una bottiglia e lavora due ore. Sta sempre al telefono”, ha detto. Ora, anche per l’ultima puntata si vociferano reazioni spropositate.

