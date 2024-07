Un mese dopo la fine di Temptation Island per Matteo e Siria non ci sarebbe stato un nuovo avvicinamento. I rumors sui social suggeriscono che i due potrebbero essersi separati dopo il reality. Due gli elementi da tenere in considerazione: il fatto che entrambi siano l’unica coppia toscana, e che Siria appariva affettuosa col tentatore Simone durante la terza puntata del programma.

La rottura definitiva tra Matteo e Siria

Secondo una segnalazione del content creator Cristiano Cervigni, sembra che l’esperienza nell’isola abbia portato a una rottura definitiva. Così Cervigni ha rivelato che un tentatore è stato avvistato a Livorno con una delle fidanzate dell’edizione, confermando che si tratta di Siria.

“Ho buttato sette anni della mia vita”

Tanti i momenti salienti della coppia nel programma, prima Siria che quindi ha ammesso di sentirsi vicina al tentatore, poi l’esclamazione del fidanzato:”Ho buttato 7 anni della mia vita”. Parole dure che hanno accompagnato un profondo momento di commozione. “Mi ha deluso” ha detto poi a Raul. Tra i tanti omenti di riflessione di Matteo, anche la promessa di impegnarsi a renderla più felice. Solo il falò di confronto finale chiarirà il loro futuro

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione