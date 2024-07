Le vicende, i tormenti e gli amori delle coppie rimaste nel reality di Canale 5 sono giunti alla conclusione. È il momento di tirare le somme per i partner rimasti, che devono trasformare i loro dubbi in certezze: Vittoria e Alex, Martina e Raul, Jenny e Tony, Siria e Matteo.

Vittoria senza freni col single Simone

La puntata di ieri di Temptation Island è stata ricca di sorprese, specialmente per la coppia Alex e Vittoria. Dopo che Alex si era avvicinato alla single Nicole nella puntata precedente, il 24 luglio è stata Vittoria a mostrare interesse per il single Simone, spingendosi ancora oltre. Un altro video ha mostrato Alex ancora vicino a Nicole, scatenando la rabbia di Vittoria che dice: “La sta corteggiando, ma non so dove vuole arrivare”. Ma frattempo, Vittoria ha coltivato in fretta la relazione col single Simone avvicinandosi più mai fisicamente a lui, fino ad un bacio che tutti hanno visto, compreso Alex rimasto sorprendentemente calmo, sul quale però non si hanno certezze. Il fidanzato ha chiesto il falò, Vittoria riflette, ma le amiche glielo sconsigliano.

Raul e Martina in tensione, l’addio scontato

Raul e Martina restano in tensione. Il primo ha continuato a vedere video di Carlo e la ragazza con lei molto presa. Furioso, ha definito Martina stupida e banale. Nel falò Raul ha pianto, dicendo di amarla, riconoscendo che i suoi atteggiamenti sono sbagliati ma che merita una relazione in cui può essere sé stesso e tornato al villaggio ha espresso la sua delusione e il suo dolore, dicendo di essersi messo in secondo piano per Martina e di dover pensare a farne a meno. Sarebbe pronto a dire definitamente addio alla ragazza – seppur con dolore – in questa ultima puntata.

Jenny insulta Tony

Un’altra coppia con la fine scritta è quella tra Jenny e Tony. Quest’ultimo Tony si è superato ancora una volta, organizzando un’esterna con tre ragazze in una limousine, servendo loro fragole e champagne. Una volta arrivate a un punto panoramico, le ragazze si sfidano per vincere una cena di sushi a due con lui. Divertente, festaiolo 42enne. Come direbbe, ‘è finito’. La ragazza, visto tutto, non ha fatto altro che insultarlo. Da qui l’idea che la loro storia è destinata a terminare.

La malinconia di Matteo

Più difficile da capire i possibili risvolti tra Siria e Matteo. Lui sempre più dispiaciuto ma con la voglia di riconquistarla, a lei – che sembra guardare nuovi orizzonti – spetterà la decisione finale.

Temptation Island, dove vedere l’ultima puntata e quanto dura

L’ultima puntata di Temptation Island è in programma stasera, giovedì 25 luglio, in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.20 circa. La puntata durerà fino all’una di notte circa. Sarà possibile rivederla in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Witty Tv.

