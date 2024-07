A Temptation Island Jenny è sempre più delusa ma anche sempre più consapevole della situazione. Dopo essere esplosa ieri sera con comportamenti sconvolgenti (“Ma che schifo, io ogni giorno di più mi schifo, mi fa vomitare!”) Continuano anche stasera le sue sorprese per il comportamento del fidanzato Tony.

La confessione di Jenny

Se ieri alle fine di un video nel pinnettu, si era rivolta ad una formica, dicendole “sei meglio di Tony, lo sai amore, che tu hai più dignità e più cervello?” successivamente ha dichiarato al falò di Filippo Bisciglia di sentirsi come se stesse intraprendendo una vera relazione amorosa con se stessa, e di apprezzare molto la sua nuova versione, ldandosi anche in presenza di altre amiche: “Io sono tanto giovane, carina, simpatica, ma dove lo trovi questo connubio di bellezza, intelligenza, dolcezza? Ma tu devi baciare il terreno per avermi incontrato, scemo!”.

Jenny e Tony chiuso in bagno con una ragazza

I ‘fai pietà’ nei confronti del fidanzato si sono insomma sprecati, ma nella puntata finale un video l’ha lasciata senza parole, e le ha fatto ricordare uno spiacevole aneddoto.Un episodio in cui Tony, è stato pizzicato in atteggiamenti molto amichevoli con una ragazza si sarebbe chiuso con lei in un bagno: “Quando ti chiudevi nei bagni con quella che facevi? Niente? Era uno scherzo. No non credo minimamente a quello che dice, mi è scaduto non posso far niente”.

Tony avvistato con un’influencer

Nel frattempo, non è difficile immaginare cosa sia successo alla coppia un mese dopo. Novella 2000 ha riportato una segnalazione che ha visto Tony in un locale e successivamente a cena con l’influencer Gaia Bianchi. La stessa Gaia si è mostrata nel medesimo locale dove si trovava Tony, e poche ore dopo sono stati avvistati insieme, suscitando grande interesse nella cronaca rosa e dando per scontato che il segnale dell’ennesima serata in cui Jenny non era presente al suo fianco fosse la prova del nove sulla fine della coppia dell’isola delle tentazioni. Tuttavia, secondo il settimanale, non ci sarebbe nulla di più di una semplice amicizia tra Tony e Gaia Bianchi. I due avrebbero trascorso la serata in compagnia di altre persone, senza che emergessero segni di una relazione particolare.

