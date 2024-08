A luglio si è conclusa l’edizione estiva di Temptation Island, ma già a settembre il programma di Mediaset è pronto a ripartire con la versione autunnale. Il reality show, condotto da Filippo Bisciglia, ha iniziato a svelare le prime anticipazioni sulle coppie che parteciperanno. Recentemente è stata presentata la terza coppia: Mirco e Giulia, dopo le prime due di Diandra e Valerio e Titty e Antonio.

Temptation Island, chi sono Mirco e Giulia, la terza nuova coppia del reality

Mirco e Giulia sono la terza coppia a mettersi alla prova nella nuova edizione di Temptation Island. Dopo Diandra e Valerio, e Titty e Antonio, anche loro si sono presentati sui profili social ufficiali del programma.

Giulia, 30 anni, ha deciso di partecipare al reality per cercare di salvare la sua relazione con Mirco, con cui è fidanzata da 9 anni e convive da 3. Nel video di presentazione, Giulia racconta: “Da quando ci siamo trasferiti nella nostra nuova casa, un anno fa, il nostro rapporto è cambiato. Sento che non sono più apprezzata e il nostro legame si è spento. Ci sono state tensioni e litigi, e in alcune occasioni Mirco mi ha allontanata da casa. Sono stata via anche una settimana, ma lui non mi ha cercata… sono sempre io a tornare da lui.” La risposta di Mirco è stata breve ma incisiva: “Sono consapevole che questa relazione non può continuare così, né per il suo bene né per il mio.” Resta da vedere come si evolverà il loro viaggio nei sentimenti.

