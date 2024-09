Temptation Island 2024 rinizia nella sua stagione autunnale. Il programma su Mediaset riparte con alla guida sempre Filippo Bisciglia. Tra le coppie del reality show ci sono anche Alfred e Anna. I due stanno insieme da un anno e 9 mesi ed è stata la ragazza a contattare il programma per chiedere di partecipare perché non si fida del suo fidanzato.

Chi sono Alfred e Anna di Temptation Island

Anna Acciardi ha 27 anni e si è laureata l’anno scorso all’Università degli studi di Perugia. Ancora ha un profilo privato del suo Instagram. Il contrario di Alfred Ekhator, che di anni ne ha 24 ed è originario della Nigeria ma vive ad Assisi, che usa assiduamente il suo profilo TikTok dove posta video e sketch divertenti. Alfred di lavoro fa il modello.

Perché Alfred e Anna sono a Temptation Island

Come detto è Anna ad aver scritto a Temptation Island perché ormai non si sente più “l’unica donna della sua vita”. Il succo è che lei non ripone più fiducia nel 24enne Alfred e da tempo ha iniziato a controllare di nascosto anche il suo cellulare. “Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo”, ha spiegato Anna nel video di presentazione del programma. Alfred, anche per questo, si sente un po’ oppresso dalle scelte di Anna e ha ammesso di come la loro storia d’amore sia un un periodo di crisi. “Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene”, ha detto il 24enne. Nell’isola delle tentazioni si vedrà se il loro rapporto si rafforzerà o meno.

