E adesso Roger Federer avrà tutto il tempo che non aveva avuto prima: in 24 dei suoi 41 anni li passati ai vertici del tennis mondiale, un mito che ha inciso nel gioco, lo ha evoluto e allargato in platea grazie alla sua classe e alla sua eleganza. E avrà il tempo anche per la sua famiglia, per la moglie Mirka e per i quattro figli. Federe ha annunciato oggi l’addio allo sport agonistico, ha vinto in tutto 20 tornei del Grande Slam. Sicuramente tra i più grandi di sempre, per tanti il più grande di sempre.

Federer ha pubblicato sui social network un messaggio in cui ha parlato dei motivi del suo addio: un saluto e una spiegazione. Troppo dolore, il tempo che passa, nonostante la passione anche un mito dello sport è costretto a farci i conti. Il campione ha ringraziato anche la sua famiglia nel messaggio con cui ha reso noto l’addio allo sport: grazie alla “straordinaria moglie Mirka, che ha vissuto tutto, insieme a me, ogni minuto”; ai “miei meravigliosi figli”, ai “miei genitori e a mia sorella”.

Miroslava Vavrinec è manager e psicologa, anche lei ex tennista, svizzera di origini slovacche. Era nata a Bojnice, quando aveva due anni la famiglia si trasferì in Svizzera. A scoprirla fu Marina Navratilova, tra le tenniste migliori di sempre. Abbandonò lo sport nel 2002 a causa di problemi fisici: per un grave infortunio al piede. I due si conobbero alle Olimpiadi di Sydney 2000, entrambi in campo per la Svizzera. Non si sono più lasciati. Da manager Vavrinec ha seguito il marito ovunque. “Ogni minuto”, come ha scritto lui. Secondo molti Federer non sarebbe stato lo stesso, non avrebbe avuto la carriera che ha avuto senza il supporto e il lavoro della moglie.

Il matrimonio è arrivato nel nel 2009. Federer e Vavrinec hanno avuto quattro figli, due coppie di gemelli: Myla Rose e Charlene Riva, nati nel 2009, Leo e Lennart, nati nel 2014.

“Negli ultimi tre anni, tra infortuni e interventi, ho cercato di tornare competitivo – ha detto Federer nel messaggio video – ma mi è risultato difficile e il mio fisico mi ha mandato un messaggio”. “Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera” e pertanto la Laver Cup, che si svolgerà a Londra dal 23 al 25 settembre prossimi, “sarà il mio ultimo evento Atp. Dopo 24 anni di carriera da professionista, e oltre 1500 partite disputate, ho provato a ritrovare la migliore forma fisica. Continuerò a giocare a tennis, ma non negli Slam o ai tornei del circuito Atp”.

