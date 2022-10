Ignazio La Russa è stato eletto oggi, alla prima chiama, Presidente del Senato. Il fondatore di Fratelli d’Italia, oltre a essere un volto storico della destra italiana, è anche un volto noto al grande pubblico: noto negli ambienti della destra giovanile come “La Rissa”, tifosissimo dell’Inter, appassionato di romanzi di fantascienza, dal marcato accento siciliano, dal temperamento fumantino.

L’ex ministro della Difesa, che da oggi ricopre la seconda carica dello Stato, è sposato e ha tre figli. Due con la moglie: Laura De Cicco. Sulla vita privata il senatore è sempre stato molto riservato, perciò poco si sa della donna con la quale ha avuto Lorenzo Kocis e Leonardo Apache. Solo una volta la donna ha rilasciato un’intervista alla rivista settimanale Chi in cui lasciava trapelare qualche aspetto della relazione.

“Io non sono molto gelosa però sulla sua fedeltà non metterei la mano sul fuoco. Invece Ignazio da bravo siculo è abbastanza geloso. Mi telefona spesso per sapere dove sono e cosa sto facendo. Ora che è più preso, però ha dovuto limitare le chiamate, e un po’ mi dispiace“, si leggeva sul giornale. Dal matrimonio sono nati Lorenzo Kocis e Leonardo Apache, che hanno 27 e 19 anni.

Il primo, Lorenzo Kocis, è laureato in Giurisprudenza. L’anno scorso è stato eletto nel parlamentino del Municipio 1, il Consiglio di zona del centro di Milano. Il secondo si chiama Leonardo Apache La Russa, in arte Larus, ha 19 anni e nel 2019 ha intrapreso la carriera di trapper. “Se lo acchiappo con la droga lo ammazzo”, diceva all’Agi il padre commentando una parte del testo di Sottovalutati in cui il figlio canta “Sono fatto”.

Ignazio La Russa inoltre è padre di Geronimo, nato dalla sua precedente relazione con Marika Cattare, presidente di Aci Milano. Il fratello è Romano La Russa, ex europarlamentare di Alleanza Nazionale ed ex assessore alla protezione civile della Regione Lombardia, attualmente alla Sicurezza. L’altro fratello, Vincenzo La Russa, è avvocato ed è stato parlamentare della Democrazia Cristiana.

