Va a votare barcollando, supportato dalla Santanché, litiga con La Russa, battendo i pugni sui banchi di Palazzo Madama e detta la linea di Forza Italia che alla prima votazione si è quasi completamente astenuta ad eccezione proprio dell’ex premier e dalla presidente uscente Casellati. E’ un Silvio Berlusconi che nonostante le 86 primavere e l’andamento claudicante, è uno dei protagonisti dalla diciannovesima legislatura.

In Senato c’è stata la fila per salutarlo, stringergli la mano e parlare qualche secondo con lui. L’unica visita poco gradita, così come immortalato in più video diventati virali sui social, è Ignazio La Russa, la cui candidatura alla guida di palazzo Madama non convince appieno l’intera coalizione di centrodestra.

Fratelli d’Italia (che l’hanno proposto) e Lega sono concordi, Forza Italia storce invece il naso e nella prima votazione lo ha dimostrato anche se l’ostruzionismo non è bastato ad evitare l’elezione del candidato di Fdi, eletto dopo la prima votazione con 116 voti (quorum 104), molti dei quali arrivati dall’opposizione (probabilmente di parte del Movimento 5 Stelle e del Terzo Polo). Casellati e Berlusconi sono gli unici ad aver votato per Forza Italia (sono 18 i senatori azzurri).

Considerando i numeri del centrodestra e il mancato voto della maggior parte dei senatori di Forza Italia si attendeva che La Russa ricevesse poco meno di 100 voti nel primo scrutinio. — YouTrend (@you_trend) October 13, 2022

Il voto di Berlusconi si è rivelato più complicato del previsto. Il presidente di Forza Italia accompagnato verso il catafalco da Daniela Santanchè, tra gli applausi dei senatori di Fi e FdI, è entrato nella cabina, ha votato ed è uscito, in precario equilibrio, dalla parte sbagliata, ovvero dall’entrata, cogliendo in contropiede la stessa Santanché. Berlusconi è così rientrato in cabina ed è uscito dalla parte giusta, ma una volta fuori ha avuto qualche difficoltà a individuare l’urna per depositare la scheda. E’ intervenuta la Santanchè che gli ha mostrato dove depositare il voto prima di accompagnarlo verso i senatori di centrodestra con cui si è fermato a parlare per qualche minuto.

L’ex premier è stato il più cercato tra i banchi di palazzo Madama. Ha ascoltato in prima fila il discorso di Liliana Segre con al suo fianco Lidia Ronzulli, ago della bilancia della maggioranza del prossimo governo Meloni perché Forza Italia continua a insistere per la sua presenza nella nuovo Consiglio dei Ministri.

Dopo l’elezione di La Russa, lo stesso Berlusconi suoi social corregge il tiro: “Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, Presidente!”.

