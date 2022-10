Senato teatro di scambi infuocati sin dal giorno zero. Tra il neoeletto presidente del Senato Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi sono volate subito le offese. Per la precisione è stato proprio il Cav che, seduto sul suo posto, penna in mano, manda un bel ‘vaffa’ a La Russa. Tutto ripreso in diretta dalle telecamere del Tg1. Berlusconi sbatte i pugni e brandisce la sua stilografica agitandola in aria come una bacchetta magica a voler far sparire dinanzi a sé l’uomo che proprio lui rese ministro della Difesa nel Berlusconi IV.

La clip è già diventata virale sui social. In molti presumono che il leader di Forza Italia abbia diretto l’insulto a La Russa, ma dai frame disponibili – in cui si può leggere solo il labiale – non è chiaro se sia realmente rivolto a lui o a ad un’altra persona o a un evento di cui stavano parlando. “Il vaffa****o di Silvio Berlusconi a Ignazio La Russa in Senato è il simbolo dell’inizio di questa legislatura e delle difficoltà di Giorgia Meloni di formare il nuovo governo”, scrivono su Twitter, mentre altri chiedono se sia successo davvero.

Il direttore del FattoQuotidiano.it Peter Gomez è sicuro di sapere quello che Berlusconi ha detto a La Russa poco prima che l’esponente di Fratelli d’Italia, tra i fondatori del partito guidato da Giorgia Meloni, fosse eletto presidente del Senato senza i voti di Forza Italia. Le immagini del diverbio mostrano un Cavaliere appena tornato in aula per la seconda chiama a differenza degli altri senatori azzurri a esclusione di Casellati che inveisce contro La Russa che si era avvicinato per parlare. Attimi concitati in cui Berlusconi parla animatamente e sbatte una penna sul tavolo.

“Abbiamo studiato il labiale”, sostiene Gomez parlando con Tiziana Panella, nella puntata di Tagadà su La7. “Il Cav – aggiunge – avrebbe esclamato: Mi avevate promesso tre ministri!“, e poi sarebbe partito il vaffa incriminato. Il labiale però non sembra lasciare spazio a dubbi, come sottolinea anche Carlo Calenda con un tweet: “Forza Italia che non vota, Berlusconi sì, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà”.

Dopo l’elezione di La Russa, Berlusconi ha diramato una nota in cui porgeva “sinceri auguri al nuovo presidente del Senato Ignazio La Russa. Forza Italia ha voluto dare un segnale di apertura e collaborazione con il voto del presidente Berlusconi. Ma in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in questi giorni in riferimento alla formazione del governo. Auspichiamo che questi veti vengano superati, dando il via ad una collaborazione leale ed efficace con le altre forze della maggioranza, per ridare rapidamente un governo al Paese”.

Riccardo Annibali

