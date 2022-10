Scorie e malumori resteranno, ma il centrodestra dopo giorni di grande affanno ha raggiunto l’accordo per spartire al suo interno le presidenze di Camera e Senato. Con la prima seduta della Camera della XIX legislatura aperta dall’esponente di Italia Viva Ettore Rosato, in quanto ex vicepresidente più anziano, si misura infatti ufficialmente la tenuta dalla maggioranza di centrodestra uscita vincitrice dal voto del 25 settembre.

L’accordo più vicino sembra essere quello sul Senato, dove dovrebbe essere eletto il ‘colonnello’ di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa. Fedelissimo della premier in pectore Giorgia Meloni, su di lui alla fine è arrivato l’ok anche della Lega e di Forza Italia. Il partito di Salvini nel Consiglio federale convocato nel pomeriggio di mercoledì aveva provato a rilanciare la carta Roberto Calderoli, ma oggi è arrivato ufficialmente il passo indietro.

“C’è l’accordo sul nome di La Russa. Volentieri faccio un passo indietro per il bene del paese”, ha detto Calderoli entrando questa mattina al Senato proprio per partecipare al voto che sarà presieduto da Liliana Segre, in quanto senatrice più anziana presente in aula (Giorgio Napolitano, che è più vecchio, non ci sarà per ragioni di salute).

Una retromarcia confermata anche dal segretario del Carroccio Matteo Salvini: “Se c’è da fare un passo di lato lo facciamo: vale per il Senato, vale per il governo. Oggi il centrodestra darà mostra di compattezza, lealtà e unità. Calderoli è un grande ma se c’è da fare un passo di lato lo facciamo”, le parole di Salvini ai giornalisti assiepati davanti Palazzo Madama.

A confermare l’accordo trovato nella coalizione le parole dello stesso La Russa, che ha parlato di “grande gesto di generosità di Roberto Calderoli che, come me, forse più di me poteva fare e avrebbe titoli per essere il presidente del Senato”, definendo il passo indietro “un segnale di compattezza del centrodestra”.

Alla Camera invece la convergenza dovrebbe essere su Riccardo Molinari, capogruppo uscente della Lega: a 39enna diventerebbe il secondo più giovane presidente della Camera di sempre dopo Irene Pivetti, anche lei della Lega, che quando fu eletta nel 1994 aveva solo 31 anni. Secondo un retroscena di Repubblica, che cita fonti interne al Carroccio, il partito potrebbe però non puntare su Molinari per la presidenza della Camera: fra le ipotesi sul tavolo Giulia Bongiorno, Nicola Molteni o Lorenzo Fontana.

Il centrodestra voterà comunque scheda bianca, almeno in occasione del primo scrutinio: questo perché nelle prime tre votazioni è richiesto un quorum elevato che la coalizione non ha a disposizione. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti, 200 più uno ed è probabile che solo da quel momento il centrodestra farà il suo nome, con la quarta votazione prevista però per domani.

Sullo sfondo pesa però l’incognita del voto segreto al Senato: Silvio Berlusconi e Forza Italia non sono affatto soddisfatti delle condizioni poste da Giorgia Meloni per l’altra partita, quella dei Ministeri, e potrebbero sfruttare l’occasione per mandare un chiaro segnale alla futura presidente del Consiglio.

Il nodo sarebbe in particolare sulla richiesta del presidente di Forza Italia di vedersi assegnati ministeri come Giustizia e Sviluppo Economico, con quest’ultimo che si occupa di un aspetto chiave per il Cav. come le frequenze tv. Quindi l’altro ‘problema’, ovvero il ministero da assegnare alla fedelissima Licia Ronzulli: per lei l’ex premier ha chiesto un ministero di peso che però Meloni non vuole garantire.

Berlusconi che proprio questa mattina ha incontrato Giorgia Meloni. La leader di FdI entrando nell’aula di Montecitorio a passo veloce si è detta “ottimista sulle Presidenze delle Camere. Andiamo avanti spediti“. La premier in pectore ha di fatto annunciato anche la chiusura dell’accordo su Molinari alla Camera: “Anche qui la situazione è tranquillissima. Mi pare che l’indicazione sia Molinari e quindi punto a chiudere velocemente“.

Quanto ai voti necessari per l’elezione a presidente, alla Camera alla prima votazione è necessaria una maggioranza dei due terzi degli eletti (267 su 400), alla seconda e alla terza dei due terzi dei presenti, dalla quarta in poi la maggioranza assoluta di 201 voti.

Per l’elezione del Presidente del Senato sarà necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei componenti, 104 su 206 compresi i senatori a vita, nei primi due scrutini. Successivamente si procede al terzo con la maggioranza assoluta dei presenti. Se l’indicazione non dovesse arrivare neanche così so procederebbe con un ballottaggio tra i due candidati più votati

