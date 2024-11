Non appena la telecamera l’ha inquadrata le sue immagini hanno iniziato a fare il giro del mondo. Nella partita di basket tra Olympiacos e Asvel una 24enne è diventata un fenomeno virale, ma il motivo non ha nulla a che vedere con l’incontro. È stata apprezzata per la sua estrema bellezza, Marigona, una giovane spettatrice presente sugli spalti, ritrovandosi al centro dei riflettori nonostante non abbia legami con il mondo sportivo. La sua improvvisa popolarità ha persino portato alla luce una storia ben più interessante.

Chi è Marigona, la tifosa dell’Olympiacos e perché è famosa

Nata in Kosovo, Marigona si è trasferita in Germania con la famiglia nel 2004. Qui ha completato gli studi, specializzandosi in infermieristica, e ha incontrato il suo compagno, un imprenditore greco nel settore della compravendita di oro e orologi, capace in breve tempo di suscitare l’invidia dei tanti ammiratori della ragazza. In poco più di un giorno il suo profilo Instagram @gonnaaam ha guadagnato in pochissime ore migliaia di i follower, passando da 16mila a 67 mila.

Dopo una vacanza in Grecia, il fascino del paese ha spinto la coppia a lasciare definitivamente la Germania per iniziare una nuova vita. Da quando vive in Grecia, ha ricevuto proposte per partecipare a programmi televisivi come Greece’s Next Top Model, ma le ha declinate con fermezza, dichiarando: «Questi show sviliscono l’identità delle donne, riducendole a strumenti della televisione».

Oltre al basket, Marigona è una tifosa appassionata della squadra di calcio dell’Olympiacos, che lo scorso anno ha trionfato in Conference League contro la Fiorentina.

