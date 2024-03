Marina Tagliaferri è conosciuta al grande pubblico in particolare per la sua interpretazione in ‘Un posto al Sole’ dove è Giulia Poggi. Riservatissima sulla sua vita privata, la Tagliaferri non è sposata e non ha figli ma, nonostante queste scelte di vita, l’attrice è circondata da una famiglia molto numerosa composta da tanti nipotini dai quali non si stacca mai.

Il flirt con Massimo Ghini quando avevano 17 anni: lui inizia a recitare grazie a lei

Della vita sentimentale di Marina Tagliaferri sappiamo poco e in particolare conosciamo un dettaglio interessante rivelato dalla stessa attrice. All’età di 17 anni Marina Tagliaferri avrebbe avuto un flirt con l’attore Massimo Ghini. I due – che oggi hanno ancora un rapporto d’amicizia speciale – andavano a scuola insieme e, a quanto pare, lui si sarebbe avvicinato al mondo della recitazione proprio grazie alla frequentazione della compagnia teatrale di lei

Il “rapporto speciale” tra Marina Tagliaferri e Meryl Streep

Un rapporto lavorativo metaforico quello tra Marina Tagliaferri e attrici e cantanti internazionali del calibro di Meryl Streep. La Tagliaferri oltre ad essere una brava attrice è anche una talentuosa doppiatrice. Lei è infatti la voce italiana di star come Whoopi Goldberg (in Il grande cuore di Clara), Annette Bening (Valmont), Meryl Streep (in diversi film) e persino della cantante Mariah Carey (nel film d’animazione del 2017 LEGO Batman – Il film).

Marina Tagliaferri, dal teatro alla televisione passando per il doppiaggio

Marina Tagliaferri nasce a Roma il 13 dicembre del 1953. Dopo essersi diplomata all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, inizia la sua carriera nel mondo della recitazione a teatro. Dal 1974, anno in cui è sul palcoscenico nell’Amleto di Carmelo Bene, inizia un’intensa attività teatrale, che prosegue ne Il vantone (1976) con Mario Scaccia, in Misura per misura (1976) con Gabriele Lavia, poi ne Il ventaglio (1979), con la regia di Luigi Squarzina, Liolà (1983) con Ugo Pagliai e Paola Gassman, Otello (1985) con Enrico Maria Salerno e Il ritorno di Casanova (1991) con Giorgio Albertazzi.

Oltre all’attività teatral, Tagliaferri, dagli Anni ’80 in poi, è presente sia in televisione che al cinema. Nel 1988 si affaccia sul grande schermo, lavorando al fianco di grandi nomi del cinema italiano come Ugo Tognazzi e il figlio Ricky Tognazzi nel film Arrivederci e grazie, diretto da Giorgio Capitani, ma anche nella pellicola Mignon è partita, dove appare insieme a Stefania Sandrelli e alla diva del cinema francese Micheline Presle. Nel 1989 è sul piccolo schermo in Disperatamente Giulia, una delle molte fiction tv a cui prende parte. Nel 1994 torna al cinema nei film di Alessandro D’Alatri, Senza Pelle, e di Carlo Vanzina, S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa, con Christian De Sica, Massimo Boldi e Nadia Rinaldi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo