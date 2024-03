L’ex Miss Italia Denny Mendez è stata legata per diverso tempo al produttore cinematografico Oscar Generale. Originario di San Giorgio Canavese (Torino), Oscar Generale è conosciuto anche a livello internazionale. L’uomo vive da diversi anni negli Stati Uniti: “Piano piano ho costruito la Oscar Generale Productions, dapprima iniziando a lavorare solo su suolo italiano con personaggi americani, poi sono cresciuto e con me i miei clienti. Col passare del tempo se ne sono aggiunti altri molto grandi e così ho iniziato a lavorare in tutto il mondo”.

L’incontro tra Oscar Generale e l’ex Miss Italia Denny Mendez

Uno dei primi film a cui ha lavorato Oscar Generale è stato Giallo di Dario Argento con Adrien Brody ed Emmanuelle Signer. Nel 2012 Generale ha incontrato al Festival Del Cinema di Cannes Denny Mendez e nel 2014, sempre in occasione della kermesse francese, il produttore si era inginocchiato sul red carpet per farle la proposta di matrimonio.

La nascita di India Nayara: la figlia di Denny Mendez

Due anni dopo, Mendez e Generale hanno avuto una bambina, India Nayara, nata a Los Angeles il 9 settembre. Nel 2022, dopo una relazione di quasi 10 anni, la coppia si è lasciata. Il produttore aveva scritto su Facebook: “Reputo Denny una brava mamma, ma purtroppo devo comunicarvi che la nostra vita ha preso direzioni diverse. Saremo comunque uniti nel nostro dovere di genitori”.

Il caso Denny Mendez, la prima miss di colore che sconvolse l’Italia: dalle subrette agli intellettuali

In una vecchia intervista, Denny Mendez ripercorre le fasi che l’hanno portata a vincere il titolo di Miss Italia nel lontano 1996. Fu eletta un po’ a sorpresa facendo storcere il naso a qualcuno per via del colore della sua pelle. La sua vittoria a suo dire “sconvolse gli italiani” in quanto era la prima miss nera e che portò molti opinionisti, tra cui ad esempio Alba Parietti, a schierarsi anche apertamente contro di lei.

Qualche problema lo ebbe con l’organizzazione e la giuria, tra battutine secondo cui avrebbe dovuto partecipare a Miss Universo alla polemica della Parietti di cui sopra che minacciò di lasciare la stessa giuria e fino al grande Indro Montanelli che disse che si era toccato il fondo. “Alba Parietti minacciò di uscire dalla giuria per la mia presenza. Poi ci siamo chiarite, si è scusata. Un grande giornalista come Indro Montanelli scrisse che si era toccato il fondo. Quindi qualche pregiudizio c’era” ha dichiarato la Mendez in una recente intervista.

Sembra passata una vita dal 1996 eppure è successo di nuovo nel 2019 quando al centro della vicenda, è finita la ventenne padovana Sevmi Tharuka Fernando, una delle 80 concorrenti aspiranti Miss Italia. La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), aveva origini cingalesi. Apriti cielo.

Denny Mendez, l’esordio sul grande schermo e il Premio Arechi d’Oro nel 2003

La prima esperienza al cinema di Denny Mendez risale al 2003 con il film “Il ronzio delle mosche”. Ancora più proficua l’esperienza televisiva, come dimostrato dal Premio Arechi d’Oro ottenuto al Festival Internazionale del Cinema di Salerno per le sue interpretazioni nel cast de “Un posto al Sole”. Da menzionare anche i diversi ruoli da conduttrice; l’esperienza più recente è Pole Position, format targato Sky e incentrato sulle eccellenze appartenenti al mondo del business.

Denny Mendez “per amore di India ho messo da parte la mia carriera”

Denny Mendez ha raccontato come per amore della figlia abbia anche messo da parte per un periodo la propria carriera. “Mi avevano offerto un lavoro importante, non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti ma credo che ci siano delle priorità. Quando si parla di seguire i figli, li devi seguire… Il nostro tempo per cercare di comprendere questi silenzi e ascoltarli, essere vicino a loro quanto più possibile”.

