Stefano Oradei è compagno e futuro marito di Manila Nazzaro ex di Lorenzo Amoruso che aveva dichiarato di aver sbagliato nel rapporto con la donna. Nato a Roma l’11 ottobre del 1983, Stefano Oradei a quattordici anni inizia a ballare a livello agonistico. Nel suo passato anche una passione per il calcio e una laurea in Scienze Motorie allo IUSM di Roma.

Stefano Oradei e la passione per la danza

Flamenco, jazz, modern, danza classica, bugg, salsa, merengue, bachata, hip hop, boogie woogie, lindy hop – Stefano Oradei a diciannove anni vince il suo primo Campionato Italiano di Danze Latino Americane, raggiungendo il livello AS, il più alto identificabile come “A Special – Classe Internazionale”.

Numerosissimi i tour per tutta Europa e le vittorie nelle competizioni agonistiche in Spagna, Inghilterra, Francia e Germania.

Le nozze previste a maggio con Manila Nazzaro

A Verissimo, Stefano Oradei ha annunciato le nozze il prossimo maggio a Roma con Manila Nazzaro conosciuta nel 2020 dopo la rottura con la ballerina Veera Kinnunen.

“Stefano è l’uomo che sognavo da sempre, mi ha fatto rinascere dopo un periodo difficile della mia vita. Con lui ho ritrovato la fiducia in me stessa e la voglia di essere felice” il commento di Manila Nazzaro

Stefano Oradei e l’incontro con Veera Kinnunen

Nel 2008 l’incontro con la ballerina Veera Kinnunen lo porta al successo a livello internazionale. Stefano Oradei e Veera Kinnunen formano una coppia di ballo straordinaria rappresentando la Svezia e diventando Campioni Svedesi nel 2008. Un titolo, questo, che i due conquisteranno altre cinque volte.

Ballando con le Stelle e l’amore: Stefano Oradei e Veera Kinnunen

Un amore professionale ma anche sentimentale nato nel 2008 e proseguito per 11 lunghi anni. La rottura nel 2019 quando la ballerina si innamora di un altro uomo anche lui ballerino del programma Ballando con le Stelle

La scenata di gelosia immortalata dai giornali

La ballerina ha raccontato i motivi dietro alla loro separazione, parlando anche della scenata di gelosia di Stefano, immortalata dai giornalisti:

“Si è parlato moltissimo della mia vita privata, io non ho parlato finora perché non ero pronta. Molte cose che sono state detto non sono vere, oggi sono qui per dire la mia verità. Quella notte c’era stata una litigata con atteggiamenti poco consoni.”

“Non entrerò nei dettagli perché ci sono cose che si possono dire e altre che non si possono dire, ma l’episodio ha sicuramente segnato la nostra storia. In realtà il motivo di quella lite non era la gelosia, la nostra coppia era in crisi da molto prima, quello che succede dietro le porte chiuse nessuno lo sa”.

L’amore tra Stefano Oradei e Manila Nazzaro

Nel 2020, dopo la rottura con la ballerina, Stefano Oradei ha conosciuto la sua attuale compagna, Manila Nazzaro. I due stanno insieme da qualche mese, ma starebbero già organizzando le nozze, previste il prossimo maggio a Roma.

