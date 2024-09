Sono ore di forte apprensione nel piccolo comune di Miane, in provincia di Treviso, dove da 24 ore non si hanno più notizie di una donna di 45 anni, Susanna Recchia, e della sua bambina di tre. Secondo una prima ricostruzione, la donna si sarebbe allontanata dalla sua abitazione nella serata di venerdì 13 settembre a bordo di una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata FJ255VE. A casa ha però lasciato cellulare, portafoglio e documenti.

Mamma e figlia scomparsa da 24 ore, avviate ricerche con elicottero

Ad allarmare i familiari della donna è stato l’ex compagno che si era recato a casa per prendere la figlia ma non ha trovato nessuno. Dopo la denuncia dei familiari, i carabinieri hanno avviato le ricerche in tutta la zona, mobilitando anche un elicottero dei vigili del fuoco. Monitorate le telecamere e i targasystem presenti nella provincia di Treviso nella speranza di trovare indizi utili per arrivare a mamma e figlia.

Susanna Recchia, la targa e i due tatuaggi

Susanna Recchia è alta 1,65 metri, capelli ricci castani, occhi castani. E’ di corporatura normale e ha due tatuaggi sulla spalla destra. Numerosi gli appelli sui social. “Chiunque avvisti l’interessato o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112”, c’è scritto sulle pagine social di Miane.

Mamma e figlia scomparse, auto trovata vicino ponte

L’auto di Susanna Recchia è stata ritrovata vuota a Covolo di Pederobba (Treviso), vicino al ponte di Vidor, nel tardo pomeriggio di sabato 14 settembre. All’interno non è stata trovata alcuna traccia significative. La vettura era in un parcheggio al confine dell’abitato a pochi decine di metri dall’imbocco del ponte. Dopo il ritrovamento della vettura, sottolinea l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin, “le ricerche di madre e figlia si concentreranno nella zona”.

