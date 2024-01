Valentina De Ceglie è la moglie di Fabrizio Biggio del duo comico I Soliti Idioti in coppia con Francesco Mandelli. Imminente il ritorno, dopo dieci anni di assenza, de I Soliti Idioti 3 al cinema dal 25 gennaio. Un grande amore quello nato tra i due che stanno insieme da tantissimi anni e sono anche genitori di due splendidi figli: Alo e Bianca.

Proprio il comico e conduttore televisivo parlando della compagna di vita ha rivelato dalle pagine del settimanale Grazia: “io sono super disordinato. Se c’è un calzino per terra, non lo vedo; potrebbe restare lì per un mese. Le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra”.