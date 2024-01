Luisa Bertoldo compagna di Francesco Mandelli del duo comico I Soliti Idioti – in coppia con Fabrizio Biggio – dal 25 gennaio il duo comico tornerà al cinema. La Bertoldo è nata in provincia di Vicenza, precisamente a Lisiera, il 28 luglio del 1980. Da sempre appassionata di moda e design, ha studiato Pubbliche Relazioni a Gorizia, dove si è trasferita poco dopo la maturità.

L’incontro tra Luisa Bertoldo e Francesco Mandelli: la scintilla a una festa milanese

L’incontro tra Luisa Bertoldo e Francesco Mandelli è avvenuto a una festa, e ben prima che lei si trasferisse ufficialmente nel capoluogo lombardo. La coppia vive insieme a Milano, anche se su di loro non si sa molto. Nonostante la fama di Mandelli, preferiscono tenersi ben lontani dalle luci dei riflettori e dal gossip.

Il trasferimento a Milano di Luisa Bertoldo: imprenditrice di design e moda

A Milano, Luisa ha aperto la sua agenzia di pubbliche relazioni, che oggi è una delle più importanti nel settore della moda. Dopo l’Università degli Studi di Gorizia, la Bertoldo ha lavorato per qualche tempo a Vicenza, scegliendo di ritornare nella sua terra. Tuttavia, nel 2008, ha preferito prendere una decisione coraggiosa: trasferirsi a Milano, per iniziare una nuova vita e rincorrere i suoi sogni. Nonostante il grande attaccamento a Vicenza, ha voluto investire sul territorio milanese, soprattutto perché le pubbliche relazioni, in quegli anni, erano in piena espansione.

La splendida figli di Luisa Bertoldo e Francesco Mandelli

Dal loro legame è nata Giovanna Italia Mandelli nel 2015. Mandelli ha spesso parlato del rapporto con la figlia, che l’ha reso felice, così come l’amore della sua vita, Luisa Bertoldo

