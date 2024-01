Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio, meglio noti come I Soliti idioti, sono un duo comico nato nel 2009. Fabrizio Biggio tornato alla ribalta con il programma Viva Rai2! di Fiorello è sposato con Valentina De Ceglie cugina di Alessia Marcuzzi. Francesco Mandelli inventore de I Soliti Idioti forma una solida coppia con Luisa Bertoldo e vive a Milano.

Mandelli e Biggio: l’inizio di una lunga carriera e di una forte amicizia

Il loro percorso insieme inizia nei primi anni 2000 a MTV con diversi programmi (come “MTV Mad” e “MTV Bathroom”) per arrivare al 2009 con l’omonima sit-com di 4 stagioni, diventando così un fenomeno cult e vincendo nel 2011 e 2012 il premio Best MTV Show ai TRL Awards.

La coppia comica scoppia: ecco le motivazioni della separazione

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio spariscono dai radar come coppia. I Soliti idioti non compaiono più insieme.

“Per un po’ di anni abbiamo avuto bisogno di mettere a maggese il nostro rapporto, che era prima di tutto di amicizia. Lavoravamo assieme ed eravamo migliori amici: un’intesa fantastica. Dopo quella grande popolarità, siamo andati in burn out“.

Per anni non si sono parlati, si sono lasciati bruscamente. Poi dopo la tempesta è tornato il sereno.

“Come ci siamo rivisti? Siamo stati contattati, separatamente, per fare una pubblicità come Soliti idioti. E senza sentirci, separatamente, sia io che lui abbiamo detto sì. Abbiamo ritrovato subito la vecchia sintonia, anche se all’inizio avevamo un po’ paura nell’affrontare certi argomenti delicati, quelli che avevano portato alla rottura”.

Il ritorno al cinema e in teatro de I Soliti Idioti

Tantissime le maschere da loro proposte, diventate iconiche nella comicità italiana: Father&Son, l’anziano Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, I tifosi, l’amante del primario, Gisella e Sebastiano, Mamma esco. Nel 2011 esce in sala “I soliti idioti – il film”, una commedia di grandissimo successo, che ha sbancato il botteghino, diventando il film italiano più visto tra settembre e novembre di quell’anno. Altre due le pellicole che li hanno visti protagonisti, “I 2 soliti idioti” (2012) e “La solita commedia – Inferno” (2015).

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo