Fabrizio Biggio in coppia con Francesco Mandelli forma un duo tra i più famosi dello spettacolo: “I Soliti idioti”. Fabrizio Biggio è felicemente sposato con Valentina De Ceglie, la cugina di Alessia Marcuzzi. Biggio dopo la separazione con Francesco Mandelli è tornato sotto la luce dei riflettori grazie al programma di Fiorello intitolato Viva Rai2! costretto negli ultimi mesi a cambiare location. Dal 25 gennaio, dopo più di dieci anni di assenza il duo comico torna al cinema con I Soliti Idioti 3 – con il loro esordio nel 2011 e nel 2012 Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio furono campioni di incassi al cinema con I Soliti 2 Idioti.

Fabrizio Biggio nasce a Firenze il 27 giugno 1974 da padre pugliese e madre francese. Nella stessa città di nascita, Firenze, Biggio trascorre l’infanzia dove frequenta il prestigioso liceo classico Michelangelo. Dopo il diploma, si iscrive all’Accademia delle Belle Arti a Bologna, ma non aveva le giuste disponibilità economiche, dunque decide di provare il mondo del lavoro.

Fabrizio Biggio, da tecnico teatrale a protagonista di cinema, tv e teatro

Dopo l’esperienza scolastica e appena entrato nel mondo del lavoro, Fabrizio Biggio trova il suo primo impiego: quello di tecnico teatrale. In particolare Biggio si occupava delle luci e della scenografia. Si trattava di un impiego faticoso, eppure capace di dargli il necessario per mantenersi.

La coppia Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli

Attore e conduttore televisivo italiano Fabrizio Biggio è sicuramente uno dei protagonisti della televisione italiana conosciuto dal grande pubblico soprattutto per la serie televisiva I soliti idioti dove recita in coppia con l’amico e collega Francesco Mandelli.

Il debutto in tv nel 1997 – Fabrizio Biggio appare in tv per la prima volta con il programma La zanzara in classe su Canale 10, ma è nel 2000 che inizia il sodalizio professionale che gli darà grandissima popolarità tra i più giovani, quello con Francesco Mandelli, suo collega a MTV.

La separazione de I soliti idioti: Mandelli vs Biggio

Il duo comico si separa e Biggio continua in solitaria la sua camminata nel mondo nello spettacolo. Grazie al recente sodalizio con Fiorello, il nome di Fabrizio Biggio è tornato ad essere dominante nell’ambito della comicità televisiva e la luce dei riflettori si è accesa su lui e sulla sua vita privata.

Il ritorno de I Soliti Idioti 3 nelle sale cinematografiche

Dopo più di dieci anni, torna al cinema, dal 25 gennaio, la coppia formata da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli con “I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno” – prodotto da Roadmovie e distribuito da Medusa Film – , dove ritroviamo i loro personaggi più iconici e più attuali che mai: Ruggero De Ceglie e il vessato figlio Gianluca, gli (im)moralisti Giampietro e Marialuce, gli “zarri” Patrick e Alexio, fino al metallaro Sebastiano alle prese con la sfiancante postina Gisella, la coppia di omosessuali, Fabio e Fabio.

Campioni di incassi con il loro esordio nelle sale nel 2011 e nel 2012 con “I 2 Soliti Idioti”, Biggio e Mandelli con il nuovo film si misurano con il racconto della contemporaneità, attraverso cinque storie parallele che hanno come comun denominatore il tema della famiglia, sempre al centro del dibattito sociale e culturale del nostro Paese.

Francesco Biggio e l’amore con Valentina De Ceglie

è felicemente sposato con Valentina De Ceglie, una donna meravigliosa nonchè cugina di Alessia Marcuzzi. Riservatissimi, Fabrizio Biggio e Valentina De Ceglie condividono la vita insieme: si sono sposati e hanno avuto due figli, Alo e Bianca. Valentina De Ceglie, lavora a stretto contatto con il mondo televisivo seppur con un ruolo dietro le quinte e ha la passione per l’uncinetto.

