Francesco Mandelli in coppia con Fabrizio Biggio forma un duo tra i più famosi dello spettacolo: “I Soliti idioti”. Dal 25 gennaio, dopo più di dieci anni di assenza il duo comico torna al cinema con I Soliti Idioti 3 – con il loro esordio nel 2011 e nel 2012 Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio furono campioni di incassi al cinema con I Soliti 2 Idioti. Tra le mura domestiche invece Mandelli divide la sua vita con la compagna Luisa Bertoldo, imprenditrice molto conosciuta nel settore della moda e del design.

L’infanzia di Francesco Mandelli in provincia di Lecco

Francesco Mandelli nasce a Erba il 3 aprile del 1979. I suoi genitori sono uno brianzolo e l’altra sarda, ma è in provincia di Lecco che trascorre la sua infanzia e adolescenza. In televisione debutta poco più che maggiorenne con il ruolo di co-presentatore di Tokusho, programma di MTV, in cui interpreta il “nongiovane”.

La carriera e il duo I Soliti Idioti: rottura risanata con Fabrizio Biggio

Fabrizio Biggio approda al mondo cinematografico, prendendo parte a quindici film e recitando anche in diverse fiction trasmesse in televisione. È però con I soliti idioti, programma da lui inventato e co-interpretato, che Francesco Mandelli dà una svolta alla propria carriera. La serie infatti viene riconfermata per quattro stagioni su MTV, valendo anche la produzione dei due omonimi film campioni di incassi. Nel frattempo si fa notare anche per le proprie doti musicali: suona in due band e incide due album, e inizia a lavorare in radio

Francesco Mandelli e l’amore per l’imprenditrice glamour Luisa Bertoldo

Francesco Mandelli, ha una compagna di nome Luisa Bertoldo, un’imprenditrice nel settore della moda e del design. La coppia non è sposata, ma nel 2015 ha avuto la prima figlia: Giovanna, che di frequente compare nelle storie su Instagram del comico.

Il nome di Luisa Bertoldo nella Milano della moda e del design è ben conosciuto: la donna infatti è una professionista ben affermata del settore. Originaria della in provincia di Vicenza, nata il 28 luglio 1980 è laureata in pubbliche relazioni e ha un’agenzia tutta sua. Ha conosciuto Mandelli ad una festa a Milano, dove si è trasferita per lavoro.

