Un drammatico incidente stradale, avvenuto nella notte a Roma, ha coinvolto due volanti della Polizia, causando la morte di un agente e il ferimento di altre due persone. Lo scontro, verificatosi intorno alle 5 in via dei Monfortani, nel quartiere Monte Mario, è costato la vita ad Amar Kudin, poliziotto 32enne.

L’incidente tra le due volanti della polizia

Le dinamiche del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma dalle prime ricostruzioni sembra che una delle volanti stesse trasportando un fermato, mentre l’altra era diretta verso una rissa da sedare. Tra i feriti, una donna è stata ricoverata al San Camillo, mentre un uomo è stato trasportato al Santo Spirito. Entrambe le auto si sono ribaltate, finendo sul marciapiede contro il muro di confine di un parcheggio.

Chi era Amar Kudin, il rugbista poliziotto delle fiamme oro ex Nazionale Under 20

Amar Kudin, nato in Croazia e arrivato in Italia da piccolo, Treviso, era non solo un agente di polizia ma anche un ex rugbista di talento. Alto 1,80 m per 103 kg, aveva costruito una solida carriera sportiva come tallonatore, militando in squadre prestigiose come Benetton Rugby, Marchiol Mogliano, e Fiamme Oro Rugby. Aveva rappresentato l’Italia a livello giovanile nell’Under 20 e, in estate, era entrato a far parte del Rugby Civitavecchia. Da pochi mesi lavorava al commissariato di Primavalle, nei servizi operativi.

Il cordoglio di Piantedosi

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha espresso profondo cordoglio: “Provo un dolore sincero per la tragica scomparsa dell’agente Kudin. Le mie condoglianze alla famiglia e un augurio di pronta guarigione ai feriti.” Sul posto, la polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, chiudendo le strade vicine. L’ incidente segue di pochi giorni un altro grave evento, in cui un agente della Polizia Municipale, Daniele Virgili, è stato investito da un carabiniere ubriaco sulla Tiburtina, riportando gravi lesioni e la perdita di una gamba.

