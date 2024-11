Operaio muore dopo essere precipitato dal terzo piano di uno stabile in costruzione. E’ successo ad Afragola, popoloso comune in provincia di Napoli, poco dopo le 11.30 di lunedì 11 novembre. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della locale stazione, la vittima, un 43enne di nazionalità italiana, stava lavorando nel cantiere presente in via Roma (ai civici 29-31) quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel vuoto dal terzo piano del palazzo in costruzione.

Inutili i tentativi di soccorso da parte dei colleghi prima e dei sanitari del 118 poi: il lavoratore è morto sul colpo. Indagini in corso per cristallizzare la dinamica, far luce sulla posizione lavorativa della vittima e accertare se in quel cantiere fossero state adottate tutte le misure di sicurezza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo