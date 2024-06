All’età di 92 anni si è spenta Anouk Aimée, l’attrice francese protagonista de ‘La Dolce Vita’ di Federico Fellini al fianco di Marcello Mastroianni. L’annuncio della morte della stella del cinema è arrivato dalla figlia, Manuela Papatakis. Aimée è stata un’attrice molto popolare sia in Francia che in Italia, scelta da grandissimi registi per le sue interpretazioni fin dagli anni ’50, anche se la sua carriere iniziò da giovanissima.

Morta Anouk Aimée, l’attrice francese de ‘La Dolce Vita’

Un post su Instagram della figlia ne ha annunciato la morte: “Con mia figlia, Galaad, e mia nipote, Mila, abbiamo l’immensa tristezza di annunciarvi la scomparsa della mia mamma, Anouk Aimée. “Ero proprio accanto a lei, quando questa mattina si è spenta, nella sua casa, a Parigi”, aggiunge la figlia Manuela.

Chi era Anouk Aimée, la stella del cinema francese e italiano

Anouk Aimée era nata a Parigi nel 1932 ma il suo vero nome era Nicole Dreyfus. La sua carriera inizia da giovanissima, tanto che inizia a recitare per il cinema fin dagli anni Quaranta. Fino al decollo con la Nouvelle Vague negli anni Sessanta, in cui comincia a essere scelta da tanti celebri registi. Aimée ha girato film con Federico Fellini, Claude Lelouch, Jacques Demy, Sydney Lumet, George Cukor, Julien Duvivier e altri ancora, tra cui Marco Bellocchio. Con Fellini, oltre a La Dolce Vita ha girato anche in ‘8 e 1/2’. Mentre in Francia, il film che l’ha resa celebre è “Un uomo, una donna” di Lelouch con Jean-Louis Trintignant, tanto che le valse una nomination agli Oscar.

I tre mariti di Anouk Aimée

Anouk Aimée ha avuto tre matrimoni. Il primo con il regista greco Nico Papatakis quanto aveva 19 anni. Poi si è sposata con il musicista Pierre Barough, conosciuta proprio sul set di “Un uomo, una donna”, e poi il terzo matrimonio è stato con l’attore inglese Albert Finney. Ma negli anni ha vissuto anche con Elie Chouraqui, ha avuto poi una relazione con l’attore Omar Sharif.

