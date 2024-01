Ciro De Lollis è uno dei tre figli della famosissima Sandra Milo. Unico adorato figlio maschio della donna, è nato nel 1968. Ciro si è sempre tenuto a debita distanza dal mondo dello spettacolo. Comparso sporadicamente in alcune trasmissioni televisive, come quella volta in cui è stato celebrato il compleanno della madre a Pomeriggio 5.

Molto riservato, Ciro De Lollis ha sposato Vanessa Ceccarini, dalla quale ha avuto il figlio Flavio. Ciro non ha nemmeno social network in quanto ama moltissimo la sua privacy e non ama esporre la sua vita sulle piattaforme virtuali.

Scherzo in diretta: “Ciro è ricoverato in ospedale, è grave”

Sandra Milo è stata protagonista di uno scherzo in diretta televisiva passato alla storia della tv italiana. Nel 1990 quando la Milo era impegnata nella conduzione del programma L’amore è una cosa meravigliosa La conduttrice stava intervistando due persone sui divanetti, quando è stata collegata con una chiamata in diretta alla quale ha risposto una donna.

“Che cosa ci fai lì? Tuo figlio ha avuto un grave incidente ed è ricoverato in ospedale”.

Uno scherzo di pessimo gusto e le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare la colpevole dell’affronto, che si era registrata al centralino con un nome fittizio. Le indagini portarono ad uno studio di via del Corso a Roma dove diverse donne erano impiegate ma nessuna di queste confessò mai di essere l’artefice del tiro mancino.

