Sandra Milo è morta, aveva compiuto 90 anni nel 2023. Si è spenta nella sua abitazione e tra l’affetto dei suo cari come aveva richiesto. Milo ha avuto tre figli, Azzurra e Ciro De Lollis, mentre la primogenita è Debora Ergas, 60 anni.

Chi è Debora Ergas, la figlia giornalista di Sandra Milo

Debora Ergas è la figlia di Sandra Milo e Moris Ergas. È nata a Milano il 10 febbraio 1963 ed è giornalista professionista dal 2001. Oggi vive a Roma, dove lavora. Il padre Moris è scomparso nel 1995. Per avere l’affidamento Sandra Milo ha raccontato di aver affrontato 44 processi contro l’ex marito.

Il lavoro di Debora Ergas

Debora Ergas è giornalista della Rai, lavora da inviata nella trasmissione de La vita in Diretta. Nel 2017 Debora Ergas ha reagito difendendo la madre dopo un’imitazione di Virginia Raffaele al Festival di Sanremo, in cui veniva messa in luce la vita sentimentale dell’attrice: “Ho avuto tre mariti, tu dirai ‘che noia’, però ho avuto anche due trombamici”. Debora reagì scrivendo sui social: “Peccato quelle battute nei panni di una signora di 84 anni che è stata musa di Fellini”.

Sandra Milo ne parlò così della figlia: “Debora ha sempre saputo quello che voleva, ma quello che mi piace di lei è la sua grande onestà intellettuale perché lei è una giornalista, ma non si limita a raccontare, ma ascolta e s’informa”.

Il saluto della figlia a Sandra Milo

Debora Ergas, su X (già Twitter), ha lasciato un commento per la morte della madre. “Sei di nuovo leggera, nel vento”.

Addio mamma.

