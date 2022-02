Giuliano Vassalli (Perugia, 25 aprile 1915 – Roma, 21 ottobre 2009) è stato un partigiano, giurista e politico italiano, presidente della Corte costituzionale dall’11 novembre 1999 al 13 febbraio 2000. Durante la resistenza romana, ideò e organizzò l’evasione di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat dal carcere di Regina Coeli. Fu prigioniero e fu torturato dai nazisti in Via Tasso. La sua attività politica e di giurista è legata all’introduzione del Codice di procedura penale italiano del 1989, detto: “Codice Vassalli”. Professore emerito all’Università di Roma “La Sapienza”, è stato socio nazionale dell’Accademia dei Lincei per la classe delle scienze morali, categoria VI delle scienze giuridiche.

