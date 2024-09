Sono tredici i tentatori della seconda edizione dell’anno di Temptation Island. Nella nuova stagione autunnale del reality show condotto sempre da Filippo Bisciglia, i single dovranno cercare di sedurre le fidanzate e cercare di farle riflettere sulle proprie relazioni. Così come dall’altra le tentatrici dovranno farlo con i fidanzati. Vengono da tutta Italia e hanno un’età compresa dai 23 ai 42 anni.

Chi sono i tentatori di Temptation Island, i profili dei single dell’isola

Tra i più giovani c’è Giovanni, di 28 anni che viene da Napoli ma da 3 anni vive a Gran Canaria dove gestisce un autonoleggio. Giovanni è un appassionato di motori e di nautica. Poi c’è John, 30 anni, di Reggio Emilia, impiegato in un’azienda specializzata nell’assicurazione del credito. Il 30enne vive con la nonna alla quale è molto legato e gioca a pallanuoto a livello agonistico. Tra i tentatori c’è Yousif, 33 anni, di Roma. Ha un ristorante, insieme ai fratelli, in cui lavora come chef e barman, mentre nel tempo libero gioca a calcio, frequenta la palestra e si diletta con la fotografia. Abita a Roma con suo fratello gemello e un fratello più piccolo. Uno dei single è anche Alessandro, il più grande con 42 anni. Viene da Napoli ma vive a Milano da oltre 20 anni. Laureato in scienze motorie, di mestiere è un personal trainer ma gli piace cucinare, andare in bici e fare boxe. Per circa nove anni ha vissuto a Shangai, girando tutto il sud est asiatico.

Daniel ha 27 anni e viene dalla provincia di Imperia. La sua famiglia ha un’impresa edile a Montecarlo e lui è un appassionato del mondo finanziario. Oltre a praticare molto sport, ama viaggiare. Il 33enne Alex invece viene da Milano e si occupa dell’amministrazione della carrozzeria di famiglia. Anche lui è un ragazzo sportivo, tra pugilato, nuoto, calcio, sci e pallavolo, ma non ama usare i social. C’è anche Valentino, che di anni ne ha 31 anni ed è della provincia di Brescia. Impiegato tecnico è anche un personal trainer. È stato un ex giocatore di calcio, di ruolo portiere, arrivando fino in Serie A.

Poi c’è Anto, siciliano di 32 anni, che fa lo store manager in un negozio di abbigliamento. Anche lui ex giocatore di calcio passato per le giovanili dell’Inter, ha studiato farmacia all’università. Un altro tentatore è il 32enne Bruno, che viene dalla provincia di Reggio Emilia e che ha quattro agenzie immobiliari, gestite insieme a due soci. Anche lui un ragazzo molto sportivo, che si divide tra palestra, calcio e triathlon, mentre è appassionato di cinema e di sport. Un altro single molto giovane è il 24enne Edoardo, dalla provincia di Cuneo. La cosa in comune con gli altri tentatori è la passione per lo sport, in questo caso estremi, come la motocross, l’arrampicata, il downhill e lo snowboard. Di diverso c’è il lavoro: giardiniere nell’azienda di famiglia. Il più giovane è invece Francesco, che ha 23 anni e viene dalla provincia di Verona ma vive a Milano insieme alla sorella di 21 anni. Lavora come store account manager per un’azienda di dolciumi, suona il pianoforte da autodidatta da cinque anni e ha la passione per il golf, tanto che vorrebbe prendere il patentino da istruttore. Poi c’è Stefano di 32 anni, di Milano, che fa il barista e nel tempo libero ama viaggiare e fare escursioni. Infine il 38enne Daniele, dalla provincia di Pisa. È un preparatore atletico di una squadra di calcio in prima categoria e si sta per laureare in scienze motorie, mentre continua a praticare CrossFit.

