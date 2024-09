Sono tredici le tentatrici della seconda edizione dell’anno di Temptation Island pronte a sedurre i fidanzati del villaggio. Single, con età dai 20 ai 39 anni.

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024

La più giovane è proprio Michelle, 20 anni e vive in provincia di Lodi. Di professione fa l’estetista e adora trascorrere il tempo con i suoi fratelli. Ha una passione per la pole dance, che pratica con grande entusiasmo. Anche Silvy è una ventenne di Roma, figlia unica e ancora a casa con i suoi genitori. Studia all’università e sogna di specializzarsi in psicologia clinica, dedicandosi al benessere mentale degli altri. Tra gli altri profili anche quello di Julia 27 anni, è originaria di Enna ma vive in provincia di Cuneo. Lavora come broker nel settore auto e nel tempo libero si dedica con passione al bodybuilding. Ha un’attrazione particolare per i rettili, che sono tra i suoi animali preferiti. Alessia, 25 anni, vive con la mamma e la sorella in provincia di Fermo. Ama tenersi in forma andando in palestra e non resiste alla tentazione di trascorrere lunghe giornate al mare, il suo rifugio preferito. Valery, 24 anni, è nata a Torino ed è una creativa per natura. Laureata in Design, è già un’imprenditrice e stilista. Ama la musica, suona il pianoforte e, quando può, si dedica alla pittura e alla lavorazione della ceramica.

I profili di tutte le tentatrici

Poi c’è Camilla, 29 anni, viene da Firenze. La sua passione per la natura e gli animali la porta spesso a fare lunghe passeggiate nelle campagne circostanti. Ha anche un passato da ballerina di danza classica, un’arte che ha praticato per molti anni. Sofia ha 27 anni e vive a Milano, dove studia Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali. È una ragazza dinamica, che ama praticare pilates, giocare a tennis, fare equitazione e ballare latino-americano. Raffaella, 25 anni, è pugliese, della provincia di Brindisi. È una ragazza con un forte legame con la sua famiglia e i suoi numerosi animali: due cani e ben 15 gatti! Ha due lauree, una in lingue e una specialistica in lettere, e adora ballare le danze caraibiche. Ludovica, 21 anni, è di Caserta e studia giurisprudenza, seguendo le orme del padre che è avvocato. È molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla sorella più piccola. Nel tempo libero, si rilassa dipingendo e guardando commedie romantiche. Saretta, 23 anni, viene da Perugia e lavora in un’azienda di abbigliamento. Quando non è al lavoro, ama andare in palestra e prendersi cura dei suoi gatti, che adora. Silvia, 35 anni, è originaria di Cagliari ma vive a Roma da tre anni, dove esercita la professione di architetto. Ama tutto ciò che riguarda l’arte, adora fare trekking, andare in moto e cantare. Roberta, 39 anni, è di Sanremo ed è una donna molto impegnata. Oltre a essere laureata in Lettere e Filosofia, ha anche una seconda laurea in podologia, e lavora come podologa. Viaggiare e praticare sport sono tra le sue grandi passioni. Infine, Jasmine, 25 anni, nata in Sicilia, ora vive a Viareggio con la sua famiglia. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento sportivo e nel tempo libero ama allenarsi, leggere, correre e andare a sciare.

