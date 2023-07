Ieri un incendio di vaste dimensioni è scoppiato in un impianto chimico a Guixi, una città nella provincia orientale del Jiangxi, in Cina, in seguito ad un’esplosione. L’incendio ha provocato ondate di denso fumo nero, che ha totalmente coperto il cielo sulla città.

I soccorsi sono immediatamente intervenuti, tentando di tenere le fiamme sotto controllo, così come riporta il quotidiano The Global Times.

A chemical plant in Guixi, East China’s Jiangxi Province, exploded on Saturday, according to China Central Television. pic.twitter.com/Ez4oAsB1Cd — Global Times (@globaltimesnews) July 1, 2023

L’esplosione sarebbe avvenuta intorno a mezzogiorno, ora locale, in un impianto di proprietà della Jiangxi QianTai New Materials, una società specializzata nella produzione di prodotti chimici derivanti dal silicio.

La notizia dell’incidente è stata immediatamente diramata dall’emittente statale cinese CCTV e il filmato ha iniziato a circolare in modo virale sulla piattaforma social Weibo.

Il video mostra una enorme colonna di fumo nero che si alza nell’aria e i servizi di emergenza che si affrettano a combattere le fiamme.

