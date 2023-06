Morto in seguito alle botte ricevute. I carabinieri sono intervenuti questa mattina a Pomigliano d’Arco (Napoli), in via Principe di Piemonte per il decesso di un uomo ancora non identificato. Potrebbe trattarsi di un clochard.

Da accertamenti compiuti durante la giornata, sarebbe emerso in serata che la vittima sarebbe stata violentemente percossa da due persone ancora non identificate. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico.

I carabinieri della compagnia di Castello Di Cisterna indagano per ricostruire la dinamica. Al vaglio le immagini di videosorveglianza presenti nell’intera zona oltre alle testimonianze di persone che conoscevano la vittima.

