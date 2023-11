Un uomo di 60 anni è stato ferito a colpi d’arma da fuoco alle gambe in un parcheggio in via Rossetti nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. L’uomo, soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo, è stato assistito dai sanitari e dimesso con una prognosi di 30 giorni.

Stando a quanto riferito dal 60enne, sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto che avrebbe estratto la pistola e iniziato a sparare più colpi d’arma da fuoco. Le indagini sono condotte dalla Squadra Mobile di Napoli guidata dal dirigente Alfredo Fabbrocini. Non è escluso che possa trattarsi di una intimidazione di camorra, ma al momento gli investigatori non escludono altre ipotesi legate alla vita privata del 60enne.

Agguato a Fuorigrotta, 60enne ferito: ipotesi tra parentele e movente personale

L’uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe imparentato con persone ritenute vicine al clan Iadonisi, attivo soprattutto nel vicino rione Lauro.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo