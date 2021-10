Attore, showman e modello, al centro delle cronache rosa italiane e non solo. Era questo e altro Rossano Rubicondi, morto venerdì all’età di 49 anni. A darne l’annuncio è stata Simona Ventura via Twitter: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rio”, lo ha voluto ricordare la conduttrice televisiva.

Nato a Roma, a 22 anni si trasferisce a Londra dove inizia a lavorare come modello e attore, ma con piccoli ruoli. La svolta vera arriva nel 2008, quando arriva la ‘fama’ grazi al matrimonio con Ivana Trump, ex moglie di Donald, il tycoon e ormai ex presidente degli Stati Uniti.

Una relazione che fa rumore e si prende tante prime pagine dei rotocalchi scandalistici di mezzo mondo: merito o colpa della grande differenza di età, lei 23 anni più grande di lui, al quarto matrimonio. A spiegare all’epoca l’amore e l’incontro tra i due, come riporta oggi il Corriere della Sera, il conte Gelasio Gaetani Lovatelli d’Aragona: “Rubicondi, giovane ruspante di bella presenza, gestiva un ristorante a Saint Tropez. E Ivana andò a cena lì. Appena lo vide rimase subito colpita, non dai piatti genuini, ma dalla bellezza del fustone: moro, macho, stile Banderas. Quando ha capito che Rossano è romano? Completamente impazzita di gioia. Da allora non l’ ha più abbandonato un solo istante”.

In realtà la relazione dura poco, un solo anno, ma la popolarità per Rubicondi resta. Meno invece i soldi, grazie ad un accordo prematrimoniale in base al quale non avrebbe avuto nulla del patrimonio notevole di Ivana Trump

Quel matrimonio è però un trampolino di lancio per la tv: Rubicondi partecipa a programmi televisivi (“Ballando con le stelle”) e reality show (due volte concorrente a “L’isola dei famosi”), conduce “Cupido”, un candid camera show con Federica Panicucci, e partecipa anche al cinepattone “Natale a Beverly Hills”.

Il rapporto col ‘gentil sesso’ è sempre stato all’insegna dell’amore tormentato: Rubiconi fa scalpore per un presunto flirt con Belen Rodriguez durante “L’isola dei famosi”, ai tempi fidanzata col calciatore Marco Borriello; nel 2018 quindi si riavvicina a Ivana Trump, una passione che però dura poco.

Quindi la scomparsa avvenuta ieri. Sempre il Corriere della Sera scrive della scoperta improvvisa di un melanoma cutaneo: le cure non bastano e Rossano si spegne a soli 49 anni.

