Addio a Rossano Rubicondi, attore, showman e modello. Il quarto marito di Ivana Trump, celebre in Italia per aver partecipato a diversi programmi televisivi (“Ballando con le stelle”) e reality show (“L’isola dei famosi”), è morto all’età di 49 anni. A dare l’annuncio della scomparsa Simona Ventura via Twitter.

La conduttrice televisiva ha voluto ricordare l’amico scomparso con un commovente messaggio: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.

Dolore e sgomento nel mondo dello spettacolo per Rossano Rubicondi. Lo showman era passato agli onori delle cronache rosa durante un’edizione dell’Isola dei Famosi per un presunto flirt avuto con Belen Rodriguez.

Al momento non è chiaro se Rubicondi fosse malato. Non si conoscono le cause del decesso del 49enne.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

