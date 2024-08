Pochi giorni fa l’annuncio della agognata reunion, oggi il giorno della verità. Quello in cui milioni di fan degli Oasis hanno provato a prendere i biglietti per i concerti della band inglese. Diciassette date in tutto tra Irlanda, Scozia, Inghilterra e Galles per centinaia di migliaia di biglietti in vendita. Troppo pochi, però, perché i siti preposti sono stati presi d’assalto e, prevedibilmente, sono andati in tilt per diverso tempo.

Concerti Oasis, biglietti a ruba e sold out in poche ore con i siti in tilt

Il delirio era annunciato, code virtuali chilometriche con centinaia di migliaia di persone in attesa. Ticketmaster.ie, Ticketmaster.uk, Gigs and Tours, See Tickets, i siti utilizzati per vendere i biglietti, fin da poco dopo le 8 e mezza di mattina italiane sono andati in difficoltà. Le sale d’attesa in cui sono stati stipati le persone che mano a mano sono entrati sulle piattaforme hanno iniziato a diventare sempre più lunghe. E aspettare non sempre ha portato ad entrare nella fase di acquisto vero e proprio perché i siti non di rado si sono bloccati. E ovviamente i fan, disorientati e delusi, hanno iniziato a rovesciare la propria delusione sui social. Chiunque sia riuscito a prendere il biglietto oggi può ritenersi fortunato, visto come è andato.

Concerti Oasis, il costo dei biglietti

Il costo iniziale dei biglietti degli Oasis per i concerti del 2025 variava in base alla data e la location. Negli stadi previsti, nelle città di Cardiff, Edimburgo, Dublino e Londra i posti in parterre (i cosiddetti Standing Ticket) costavano circa 150 sterline, cioè circa 180 euro. Di meno quelli nelle tribune, che variavano a partire dalle 73 sterline. Le 150 sterline sono state pagate anche da chi ha preso i biglietti delle date di Manchester a Heaton Park.

Concerti Live Oasis 2025, biglietti sul mercato secondario

A complicare l’umore dei fan e la loro difficile caccia ai biglietti degli Oasis, ci ha pensato chi, una volta riuscito a prendere il ticket, lo ha rimesso in vendita online a prezzi ben superiori a quelli iniziali, in alcuni casi gonfiati di 40 volte. Una piaga, quella del mercato secondario, che la stessa band ha cercato di frenare. Su X, il profilo ufficiale della band ha pubblicato un post: “Prendete nota, i biglietti dell’Oasis Live 25 possono essere rivenduti solo a valore nominale tramite TichetmsterUk e Twickets!. I biglietti che compaiono su altri siti secondari di biglietteria sono contraffatti e saranno annullati dai promotori”.

Gli Oasis faranno nuove date e altri concerti?

In un primo momento le date previste dagli Oasis erano 14, poi ne sono state aggiunte altre tre, sempre nel Regno Unito. Ma il boom di richiesta potrebbe far decidere i fratelli Gallagher di aggiungere altri concerti per il prossimo anno. Liam e Noel, infatti, potrebbero presto inserire altre date britanniche ma anche internazionali in giro per il mondo. Specie nelle parti del mondo dove sono molto seguiti, come il Sudamerica – specie Argentina e Brasile, gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone. Per l’Europa continentale, invece, gli Oasis hanno già detto che per adesso non se ne parla.

