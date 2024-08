Questa volta sembra tutto vero. La storica band inglese degli Oasis è pronta a tornare. I due fratelli Noel e Liam Gallagher sembrano aver messo da parte le incomprensioni degli ultimi anni, condite da insulti e offese, e già domani potrebbero annunciare una serie di concerti nel Regno Unito per il 2025.

Tornano gli Oasis, la reunion di Liam e Noel Gallagher dopo 15 anni

Le voci erano iniziate a circolare da qualche giorno, ma sono anni che puntualmente spunta la notizia di una reunion dei fratelli Gallagher. Questa volta però sono stati alcuni tabloid e giornali britannici a parlarne. Il Sunday Times, il Sun, il Daily Mail nel giro di poco hanno tutti pubblicato la notizia del ritorno degli Oasis da fonti vicine a Liam e Noel. E ieri sera i profili social della band e dei due fratelli hanno pubblicato contemporaneamente un video: pochi secondi in cui, con il font del logo storico degli Oasis, si legge la data di domani, 27 agosto 2024, e un orario, le 8 del mattino. Con ogni probabilità sarà il momento dell’annuncio ufficiale, quello per cui già milioni di fan in tutto il mondo hanno iniziato a fremere.

L’annuncio e i concerti degli Oasis tra Londra e Manchester

Non ci sono al momento nessuna spiegazione e quindi bisognerà aspettare domani. Ma altre indiscrezioni sono uscite in merito ai luoghi dei possibili concerti degli Oasis. Da quello che si dice sembrano essere previste una serie di date, almeno una decina, a Londra e Manchester. Lo stadio di Wembley nella capitale e Heaton Park nella città settentrionale inglese dovrebbero essere i teatri scelti per il ritorno. Secondo quanto riporta il Mirror, ma anche la Bbc, gli Oasis dovrebbero anche salire sul palco del festival di Glastonbury nel 2025.

La reunion degli Oasis

Gli Oasis sono una storica band inglese, portavoce del genere musicale del Britpop, che soprattutto negli anni ’90 ha spopolato nel Regno Unito e in tutto il mondo. Nascono dai due fratelli Gallagher nel 1991 e l’ultimo concerto è stato nel 2009, quando dopo l’ennesima litigata dei due, Noel decide di lasciare il gruppo poco prima di un concerto a Parigi. Era il 28 agosto. Data da tenere in considerazione, se pensiamo al possibile annuncio di domani, 27 agosto. Dopo lo scioglimento, Noel e Liam Gallagher iniziano delle carriere da solisti che vivono di fasi alterne e che non prendono mai totalmente slancio. All’inizio sembra Noel, il fratello più grande, ad avere più successo, con i Noel Gallagher’s High flying Birds. Il primo album ha un discreto successo, ma poi si perde in sperimentazioni musicali. Liam parte più piano, i suoi Beady Eye non sfondano, a parte qualche singolo. Ma il cantante decide di sciogliere anche i Beady Eye e proseguire da solista ed è lì che comincia ad avere più successo del fratello, con concerti in giro per il Regno Unito. Domani sapremo se canteranno di nuovo insieme. In caso è solo questione di tempo.

Il ritorno degli Oasis, quanto guadagnano Noel e Liam Gallagher dalla reunion

Le motivazioni musicali ci sono, ancora di più quelle economiche. Ancora non è certo quanto potrebbero costare i biglietti dei nuovi concerti. Si parla di circa 130 sterline a salire (circa 150 euro). Secondo quanto racconta Jonathan Shalit di InterTalent, la reunion potrebbe significare un ricavo di 400 milioni di sterline: una cifra monstre che porterebbe nelle tasche di Noel e di Liam, tra i biglietti, le sponsorizzazioni, il merchandise e tutto il resto, ben 50 milioni a testa.

