La grandine di ieri e il sole cocente di oggi non fermano le migliaia di fan (molti dei quali accampati da giorni davanti ai cancelli) di Taylor Swift pronti ad assistere sabato 13 e domenica 14 luglio al concerto della celebre pop star americana. Dopo Zurigo è il turno di Milano, dello stadio San Siro che ha aperto i cancelli già dal primo pomeriggio per quello che si preannuncia uno show senza precedenti e da prezzi da capogiro. Due date che vedranno oltre 130mila spettatori nello stadio milanese con l’inizio dello spettacolo previsto alle 18:45, con l’esibizione del gruppo di supporto dei Paramore.

L’arrivo sul palco della 34enne delle Pennsylvania è previsto intorno alle 20. La cantante americana solo nel 2023 ha totalizzato 26 miliardi di streaming a livello globale, per tre ore di concerto caratterizzato da tutti i suoi album con qualche ‘surprise song’ rispetto alla scaletta dell’Eras Tour. Tra i 70mila che affolleranno la prima serata a San Siro sono diverse le “swifties“, ovvero le fan di Taylor Swift che indossano i ‘body pink and blue’, l’iconico bustino incastonato di perline brillanti indossato dalla cantate durante i suoi concerti.

I numeri da record di Taylor Swift

Nel 2023 è stata la cantante più ascoltata al mondo su Spotify, con 26 miliardi di riproduzioni. Nell’agosto 2023, Swift è diventata la prima artista donna su Spotify a raggiungere i 100 milioni di ascoltatori mensili, e detiene ora i 3 album più ascoltati in un solo giorno nella storia globale di Spotify: ‘The Tortured Poets Department’, ‘Midnights’ e’1989 (Taylor’s Version)’.

Le riproduzioni dell’artista in Italia sono aumentate di oltre il 1000% dal 2018 al 2023 su Spotify, e sono oltre 4 milioni a oggi le playlist create da utenti in Italia che includono tracce di Taylor SWIFT, mentre quasi 50mila playlist contengono i termini ‘Swift’ o ‘Swiftie’ nel titolo.

Le sue 5 canzoni più ascoltate nel Paese nel 2023 sono state: 1) ‘Anti-Hero’ 2) ‘Cruel Summer’ 3) ‘Blank Space’ 4) ‘Don’t Blame Me’ 5) ‘Shake It Off’. Il pubblico italiano deve aspettare ancora solo poche ore, poi potrà cantarle tutte a squarciagola.

Numeri da record a Milano

Una due giorni che ha fatto segnare numero da record per la città di Milano, presa d’assalto dai fan di Swift, anche da chi è senza biglietto (e spera di trovarlo). Secondo gli ultimi dati di Booking.com, c’è stato un aumento dell’81% nelle ricerche effettuate da gruppi per soggiorni a Milano tra il 13 e il 15 luglio. Numeri record anche per i trasporti, a partire dai treni con, stando ai dati rilasciati da Trainline, il raddoppio di prenotazioni (verso Milano) da Napoli (+117%), Roma (+92%) e un +70% da Firenze. Impressionante anche il numero dei fan provenienti dalla Svizzera con la tratta Zurigo-Milano che segna un +360%.

Le parole di Swift

Su Instagram Taylor Swift ha spiegato che questo tour “ha portato con sé tante prime volte… per esempio, non ero mai stata in Svizzera e questo posto è incredibilmente bello e ho apprezzato molto di potermi esibire davanti a due folle meravigliose a Zurigo. E’ abbastanza strano pensare che siano rimaste solo 7 città in questa parte europea del tour. La prossima è una città – si legge sui social – dove aspetto da tanto tempo di suonare: Milano!!!”.

Le regole durante il concerto

Oltre alle restrizioni comuni a tutti i concerti, gli Swifties dovranno osservare una serie di regole molto stringenti. Nello stadio milanese non sarà possibile introdurre laptop, bastoni per selfie o power bank più grandi del telefono cellulare. Consentiti solo zainetti che non superino i 35 cm di altezza e i 30 di larghezza, con al massimo due scomparti. Vietati i cartelli politici.

Le surprise songs e la scaletta

L’attesa dei fan è legata alla due surprise songs, le canzoni che Taylor canta in versione acustica, non previste nella scaletta del tour. Poi c’è la possibile sorpresa legata al numero 13, il numero fortunato di Swift, nata il 13 dicembre, in considerazione del fatto che il concerto di sabato cade proprio in quel giorno.

Riguardo la scaletta Swift eseguirà 45 canzoni (comprese le due a sorpresa). Queste sono le canzoni nel suo tour europeo non sono mai mancate: All Too Well, Anti‐Hero, August, Bad Blood, Bejeweled, Betty, Blank Space, Cardigan, Champagne Problems, Cruel Summer, Delicate, Don’t Blame Me, Enchanted, Fearless, I Knew You Were Trouble, Illicit Affairs, Karma, Lavender Haze, Look What You Made Me Do, Love Story, Lover, Marjorie, Mastermind, Midnight Rain, My Tears Ricochet, Ready for It?, Shake It Off, Style, The Man, 22, Vigilante Shit, We Are Never Ever Getting Back Together, Wildest Dreams, Willow, You Belong With Me e You Need to Calm Down, Tortured Poets Department: But Daddy I Love Him/So High School, Who’s Afraid of Little Old Me?, Down Bad, Fortnight, The Smallest Man Who Ever Lived e I Can Do It With a Broken Heart.

Biglietti fino a 13mila euro: Codacons e le speculazioni

Il Codacons ha presentato alla Procura della Repubblica di Milano e all’Antitrust un esposto con cui chiede di sanzionare e bloccare le speculazioni legate ai concerti di Taylor Swift del 13 e 14 luglio allo stadio San Siro a Milano. Secondo quanto denuncia l’associazione, su alcuni siti ci sono biglietti in vendita anche a prezzi superiori ai 13mila euro. “Si ritiene opportuno segnalare una pratica commerciale che oltre ad essere scorretta potrebbe integrare gli estremi del reato penale di aggiotaggio ai sensi dell’art. 501 c.p.” scrive il Codacons nell’esposto.

Ciro Cuozzo