È un congresso particolare quello del Partito Democratico Europeo che si apre domani a Magonza, in Germania, perché non lontano da qui il partito centrista “Liberi elettori”, membro degli eurodem, è arrivato secondo, sopra l’estrema destra dell’AfD, con un ottimo 16% alle elezioni bavaresi. Ed è particolare anche perché è appuntamento propedeutico alle elezioni europee di giugno, in vista delle quali il partito approverà il Manifesto con cui si presenterà agli elettori del Vecchio Continente. Ospiti attesi, oltre agli 11 eurodeputati del PDE tra cui gli italiani Nicola Danti e Sandro Gozi e alle delegazioni dei partiti membri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che con Francois Bayrou, presidente del partito, con lo stesso Gozi e con il co-presidente dell’ALDE interverrà in tarda mattinata nel principale dibattito politico.

“Il PDE – dichiara Gozi, che del PDE è segretario – è la vera alternativa all’estrema destra, come confermato nelle elezioni in Baviera ma anche in Francia e Spagna, dove le forze dei democratici europei crescono e vincono. Vogliamo vincere con l’Alleanza Renew anche in Italia: per questo lavoreremo sino all’ultimo giorno utile per promuovere lista comune Renew alle elezioni europee. Siamo di fronte a una sfida epocale, in un momento storico in cui chi difende i nostri valori di libertà e democrazia si trova sotto attacco, in Ucraina come in Israele. Destra e sinistra europee sono vittime delle loro ambiguità e non fanno altro che indebolire ogni giorno l’Unione europea e i suoi principi”. “E invece, proprio adesso, noi – conclude Gozi – abbiamo bisogno di una Ue più forte, potenza sovrana schierata senza indugi a fianco di queste democrazie. Per questo c’è bisogno di un’altra politica, la politica di Renew e dei democratici europei”.

Alessio De Giorgi Giornalista, genovese di nascita e toscano di adozione, romano dai tempi del referendum costituzionale del 2016, fondatore e poi a lungo direttore di Gay.it, è esperto di digitale e social media. È stato anche responsabile della comunicazione digitale del Partito Democratico e di Italia Viva

