La Società finanziaria spagnola Kaufmann con sede a Madrid ha chiesto, nei giorni scorsi, di aderire all’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari. La nuova partnership che si profila, si inquadra nel lavoro dell’Associazione per lo sviluppo di nuovi contatti al fine di allargare il raggio di azione e l’area di influenza della Cooperazione bancaria mondiale, in particolare europea.

Sempre nell’ambito delle relazioni internazionali, è da segnalare anche la pubblicazione, in lingua armena, del volume del Segretario Generale dell’Associazione, Giuseppe De Lucia Lumeno, “Luigi Luzzatti e il popolo armeno”. L’iniziativa editoriale di traduzione e pubblicazione in Armenia viene dopo l’incontro tenuto a Roma nello scorso mese di novembre tra Assopopolari e una delegazione di Farm Credit Armenia (FCA), la Cooperativa di Credito operante in Armenia, guidata da Armen Gabrielyan, CEO della stessa FCA.

«La richiesta di adesione da parte della Kaufmann – ha commentato il Segretario Generale di Assopopolari, Giuseppe De Lucia Lumeno – è l’ulteriore testimonianza della vitalità della cooperazione bancaria e di come nelle relazioni e nelle esperienze internazionali si stia rafforzando uno strumento essenziale per promuovere il valore e l’apporto della cooperazione bancaria all’economia reale attraverso lo scambio di conoscenze e grazie anche alla riscoperta delle proprie radici e della propria storia. L’antico legame tra le Banche Popolari e il popolo armeno, testimoniato dalla scelta di tradurre il libro sul contributo dato da Luigi Luzzatti alla questione armena, è la più chiara dimostrazione di questa riscoperta che conferma la convinzione che il futuro di ciascuno è inscritto nelle proprie radici».

Redazione