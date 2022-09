Un uomo e una donna avevano iniziato a litigare gridando in pizza Schettini a Pompei dopo il Concerto di Eugenio Bennato. Due uomini, artisti della band, li hanno notati e subito sono intervenuti per sedare la lite. Quando sembravano essersi calmati un’auto è arrivata sfrecciando colpendo i due pacieri. Al volante c’era un 20enne del posto, l’uomo che poco prima stava litigando in piazza con la sua compagna.

Tutto è successo intorno all’1.40 di notte. Il concerto in piazza era finito da poco e in piazza restavano poche persone. All’improvviso un uomo e una donna hanno iniziato a litigare con violenza. In piazza c’erano ancora due artisti del concerto che attirati dalle urla hanno deciso di intervenire per sedale la lite. Hanno provato a mediare e la coppia sembrava essersi calmata.

L’uomo però, un 20enne del posto, non ha accettato l’intromissione nella lite che stava avendo con la sua compagna. Ha raggiunto la sua auto e si è messo al volante. Dopo qualche istante era in piazza. Ha puntato sui due paceri e ha cercato di investirli. Per fortuna i due non hanno subito lesioni significative. Il giovane è stato identificato e sarà denunciato.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

