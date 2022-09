E’ ricoverato in fin di vita il ragazzino di 16 anni che la scorsa notte a Palma Campania (Napoli) è stato coinvolto in una rissa con altri coetanei per motivi ancora da accertare.

L’episodio sarebbe avvenuto in via Croce. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Nola da alcuni conoscenti ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Nola: ha riportato lesioni alla testa ed è considerato dai medici in pericolo di vita. La dinamica dello scontro è tutta da accertare ma secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito a mani nude, forse a pugni.

Il 16enne è uno studente incensurato appartenente a una famiglia stimata nel comune partenopeo.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo