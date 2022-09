Un giovane di 18 anni è stato ferito la scorsa notte a colpi d’arma da fuoco a Varcaturo, comune in provincia di Napoli. Stando a quanto raccontato alla polizia, intervenuta poco dopo la mezzanotte al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, sarebbe stato ferito da alcune persone che l’avrebbero affiancato a bordo di un’auto mentre era alla guida della propria vettura.

Il 18enne, che si chiama Gennaro Ramondino ed è già noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un proiettile al braccio destro. Assistito dai sanitari, ha riportato una prognosi di 30 giorni ed è stato dimesso. Sul luogo indicato dalla vittima, via Ripuaria all’altezza di una delle rotonde di Varcaturo, gli agenti hanno ritrovato alcuni bossoli.

Indagini in corso da parte del commissariato di Pozzuoli e della Squadra Mobile di Napoli. Al vaglio la versione del 18enne e la visione delle telecamere presenti nella zona. Non è chiaro se si tratti di un tentativo di rapina o di una ‘punizione’ in seguito a frizioni.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

