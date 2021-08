Numeri che si fanno sempre più preoccupanti quelli che emergono dal bollettino odierno diffuso dal Ministero della Salute sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus nel Paese.

Sono infatti oltre 7mila, per la precisione 7.162, i nuovi casi in Italia, quasi 2mila in più rispetto al dato di ieri, per un totale di 4.456.765 dall’inizio del monitoraggio (compresi guariti e morti). Salgono i decessi: nelle ultime 24 ore sono 69 (ieri 54), per un totale di 128.579 da febbraio 2020. Per trovare a una cifra simile bisogna tornare a giugno, ma il dato odierno è gravato dai 24 decessi comunicati dalla Regione Sicilia, recuperi dei giorni precedenti.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.199.404, mentre i soggetti attualmente positivi sono 128.782, 334 in meno.

Anche il tasso di positività è in aumento, passando al 3,2% dal 2,2 per cento di ieri. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 226.423, ovvero 11.650 in meno rispetto a ieri quando erano stati 238.073.

Sono 442 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 50 (ieri erano 49). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.559, 87 in più di ieri.

La regione con più casi odierni è ancora la Sicilia, in aumento da giorni, con 997 contagi, seguita da Lazio (+703), Veneto (+692), Toscana (+675) e Lombardia (+671).

