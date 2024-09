A Saviano, nel Napoletano, una palazzina è crollata a causa di un’esplosione di una bombola di gas. Sotto le macerie della casa sono finiti tre bambini e i loro genitori. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori, insieme ai carabinieri.

Crolla palazzina a Saviano dopo esplosione, bambini e genitori sotto le macerie

È successo in via Tappia, l’edificio di due piani è crollato dopo l’esplosione avvenuta al secondo piano da un’abitazione di una persona anziana. Al primo piano viveva una famiglia di 5 persone (il marito, la moglie e tre bambini). Dopo il crollo si è cominciato a scavare, con alcune voci che si sentivano da sotto le macerie. Ma a mano a mano che le ricerche proseguivano il bollettino si è fatto tragico.

Famiglia sotto le macerie: salvi papà e figlio di due anni, morti due bimbi e la madre

Sono stati estratti vivi il papà e un bambino di due anni. L’uomo è in gravi condizioni ricoverato in ospedale, in prognosi riservata viste le gravissime ustioni riportate nell’esplosione. Il bambino è invece quasi illeso. Mentre dopo poco è stato recuperato il corpo di una bambina di 4 anni. Poi successivamente è stato trovato anche il corpo dell’altro figlio, un bambino di 6. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno poi individuato un corpo femminile sotto le macerie, che inizialmente si pensava potesse essere la nonna della famiglia. Ma una volta che sono riusciti a estrarre il corpo senza vita si è capito fosse la mamma della famiglia. La nonna dopo ore è risultata ancora dispersa.

