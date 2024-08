Un’altra scossa di terremoto a Napoli, i campi flegrei tornano a tremare con magnitudo 3.7 e ad una profondità di 2.4 chilometri. Un sisma che non avrebbe causato gravi danni, e che autorizza i tifosi in preda al panico nelle ultime due ore di calciomercato a fare ironia: “Il Napoli ha fatto venire pure il terremoto con Gilmour…”, si scrive su twitter.

Napoli, arrivano Gilmour e McTominay: tutte le cifre degli affari

Il nuovo centrocampista azzurro al termine di una giornata estenuante di trattative ha infatti firmato il contratto che lo legherà al club partenopeo, dopo aver sostenuto le visite mediche in Inghilterra. Arriva dal Brighton, per 14 milioni di euro, nella giornata che doveva essere decisiva per il trasferimento di Osimhen in Arabia. Giornata infuocata anche dall’arrivo di un altro centrocampista, Scott McTominay, dal Manchester United. Trasferimento a titolo definitivo dal Manchester United: per ben 30 milioni di euro e il 10% sull’eventuale futura rivendita. Con 3 milioni di euro a stagione fino al 2028 al giocatore.

E si attenda ancora qualche giorno per il futuro di Osimhen. “Se c’è una cosa che ho imparato da anni è che il calciomercato è più imprevedibile di un terremoto”. C’è chi dall’estate si aspettava di più e la prende con ironia: “Ecco qua, il Napoli Calcio fa due acquisti in una giornata e viene già tutto”.

Redazione

Luca Frasacco