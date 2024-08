Una forte scossa di terremoto è stata registrata in serata nella zona dei Campi Flegrei a Napoli. Il sisma è stato nitidamente avvertito dalla popolazione alle 21.23 di venerdì 30 agosto.

La scossa, secondo i rilievi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia è stata di magnitudo 3.7 ad una profondità di 2.4 chilometri

Numerose le segnalazioni sui social da parte di utenti che risiedono nei comuni di Pozzuoli, Bacoli, Quarto e nei quartieri della zona occidentale di Napoli: Pianura, Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Vomero e Posillipo. La scossa, secondo diverse testimonianze raccolte, è durata 4-5 secondi.

“Erano mesi con non sentivo una scossa così forte” commenta su X una donna. C’è chi la prende con ironia: “Il Napoli Calcio fa due acquisti in una giornata e viene il terremoto“. Altri sottolineano il forte spavento per una scossa molto forte, soprattutto ai piani alti.

