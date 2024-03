Almeno sette persone risultano al momento disperse in seguito al crollo del ponte di Baltimora: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. La nave che nella notte ha urtato il ponte di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, ha preso fuoco ed è affondata: lo riporta il Guardian

L’incidente nella notte, le auto in acqua

Il Francis Scott Key Bridge di Baltimora è crollato questa mattina dopo essere stato colpito da una grande nave, secondo il video pubblicato dalla CNN. La Maryland Transportation Authority (MTA) ha fatto sapere che tutto il traffico è stato deviato. Il ponte a quattro corsie, lungo 1,6 miglia, si estende sul fiume Patapsco e funge da attraversamento più esterno del porto di Baltimora e da un collegamento essenziale dell’Interstate-695, o Baltimora Beltway.

Secondo il responsabile delle comunicazioni del dipartimento dei vigili del fuoco di Baltimora, “l’intero ponte è crollato nel fiume Patapsco, abbiamo ragione di credere che ci fossero veicoli e possibilmente un autoarticolato” al momento dell’urto di una nave cargo contro la struttura.

I soccorritori al lavoro per tentare salvataggio in extremis

I soccorritori intervenuti dopo il collasso di uno dei principali ponti di Baltimora, nel Maryland, stanno cercando di trarre in salvo almeno 7 persone. Lo riferiscono fonti locali citate dalla stampa Usa, mentre ancora non si hanno stime in merito al bilancio del grave incidente. Una sezione del Francis Scott Key Bridge, uno dei principali ponti di Baltimora, e’ crollato stamattina dopo essere stato urtato da una nave di grandi dimensioni.

L’incidente si e’ verificato all’1:30 di oggi (le 6:30 in Italia), quando la Dali, una nave da carico lunga quasi 300 metri battente bandiera di Singapore, si e’ schiantata contro uno dei piloni che sostenevano il ponte, causando il crollo di diverse campate. Il bilancio dell’incidente potrebbe essere grave: dopo la collisione la nave si e’ incendiata ed e’ affondata, mentre il collasso di una sezione del ponte, lungo ben 2,6 chilometri, ha fatto precipitare diversi autoveicoli nel fiume Patapsco.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo