Shock a Crotone, per l’ennesimo episodio di violenza domestica delle donne. Un uomo di 52 anni, nella serata di ieri, ha malmenato la moglie causandole gravi ferite al volto, all’addome e la rottura dei denti incisivi. Solo grazie al coraggio della figlia minorenne, che ha assistito alla scena di violenza e ha trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine, si è giunti all’arresto dell’uomo.

I Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno provveduto all’arresto. L’uomo, un 52enne del luogo, non era nuovo a simili comportamenti violenti. L’episodio di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie di abusi verbali e fisici nei riguardi della moglie.

L’uomo pare si trovasse in stato di alterazione psicofisica per l’uso smodato di bevande alcoliche. Il 52enne sarebbe anche tossicodipendente. La figlia minore è rischita ad evitare di essere aggredita: si è chiusa in una stanza è ha chiamato il 112.

La vittima, in stato di shock e coperta di lividi ed ecchimosi, è stata trasportata in ospedale e medicata; la prognosi è di 20 giorni.

